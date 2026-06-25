蘭德兵推示警中美若爆發台海衝突　美軍無力速修受創戰艦

美國智庫蘭德公司（RAND）最新研究指出，若中美因台灣問題爆發軍事衝突，美國海軍將面臨嚴重的戰損修復挑戰。報告認為，美軍現有維修體系難以在高強度戰爭下迅速修復受損軍艦，維修設施、零件供應及盟國支援能力都可能成為限制美軍持續作戰的重要因素。



《軍事時報》（Military Times）報道，蘭德公司指出，一旦中美爆發戰爭，受損的美國軍艦將無法快速完成修復並重新投入戰場。

報告指出，美國本土維修設施將面臨超出負荷的壓力，同時缺乏足夠備件修復戰區艦艇。此外，美國海軍也不能假設印太盟友一定具備足夠船廠產能，或具有政治意願協助修復受損軍艦。

2026年6月16日，美國國防部將「美軍印太司令部」（右，USINDOPACOM）改回舊稱「美軍太平洋司令部」（左，USPACOM）。

《軍事時報》報道指出，美國海軍多年來一直受到艦艇與人員過度使用，以及造船廠、維修設施負荷過重等問題困擾。研究認為，若與目前擁有全球最大規模海軍的中國爆發戰爭，美軍艦艇幾乎可以確定將遭受包括「航母殺手」反艦彈道導彈、高超音速武器及魚雷等各式武器攻擊。

蘭德公司在報告中警告，自第二次世界大戰以來，美國海軍還沒受過像大戰中可能出現的那種損失。

報告建議，美軍應簡化戰損修復的指揮與管制作業，明確整合權責，並預先與盟國簽署設施使用協議。同時，美國海軍也應擴大機動維修能力，包括建立可部署維修小組、空運機動戰損評估小組，以及可擴充式遠征機動維修設施。

同時，報告也分析以去年8月進行的一場兵棋推演為基礎，模擬中美因台海情勢爆發戰爭，美國海軍派遣艦隊馳援台灣，以防止遭到攻擊或封鎖。兵推主要以美軍主力水面作戰艦艇阿利伯克級驅逐艦為分析對象。

2019年，美軍陸戰隊戰爭學院 首次公開兵棋推演介入台海戰爭（facebook@War On The Rocks）

兵推結果指出，在此情境下，美軍將需要動用所有可投入作戰的艦艇，包括完成修復後重新返回戰場的受損軍艦。然而，現有美國海軍戰損修復系統受到各種低效率問題拖累，阻礙了海軍因應大規模戰損的能力。

分析人員進一步指出，在敵對環境下執行維修工作，將比現行規劃複雜得多，因為在充滿敵意的印太環境中設法修復，將比現有計劃所允許的要複雜得多，這種複雜性對美國與盟國快速恢復戰力，並維持海上優勢構成嚴重風險。

相較之下，報告認為，中國海軍艦艇將主要在接近本土基地及維修設施的海域活動，具有較大的後勤優勢。