日菲劃界、中國巡航：台灣東部海域成為新常態灰色戰場

回顧日本與菲律賓月初宣布啟動專屬經濟海域（EEZ）及大陸礁層劃界談判後，來自北京的反彈不絕。短短數日內，中國海警先是在台灣以東海域展開執法巡查，接著海警船進入與那國島南方的日本專屬經濟區，更首次公開向日本海上保安廳宣稱「這是中國管轄海域的例行巡邏」，這不是單純的海上動態，而是一套完整的對外訊號。



這場爭議當然肇因日本與菲律賓之間的海洋劃界問題，但如果把時間軸往後拉，亦可見北京真正關注的從來不是漁業資源，也不是海洋法技術細節，而是第一島鏈的戰略空間。

近年來，中國最在意的地緣政治現象之一，就是東海、台海與南海逐漸連成一線。日本強化西南諸島防衛，菲律賓重新擁抱美國安全架構，美日菲三方合作持續升溫。如今再加上EEZ劃界談判，北京自然不會把它視為單純的海事經濟劃分，而是視為區域陣營正在制度化針對的一部份海域。

中國海警台灣島以東執法巡查。（央視新聞）

從這個角度來看，中國海警出現在台灣東部海域，並非臨時起意，實在傳達兩個訊息。第一個訊息自然是對日菲而來，既然日菲試圖在台灣東方海域建立法律秩序，北京就要用執法存在提醒各方，中國同樣擁有話語權，而且不接受被排除在外。

第二個訊息則是對台灣而來，中國大陸海警、海事與救助系統近年逐漸取代軍艦站上灰色地帶衝突前線，與軍演相比，執法船更具模糊性，也更容易創造新的事實狀態。當一個海域開始出現定期巡航、定期廣播、定期執法時，國際社會對於誰在那裡「存在」，往往比誰擁有法理主張更加敏感。（延伸閱讀：中國海警台灣島以東執法巡查 央視玉淵譚天分析3個「歷史首次」）

因此，這次事件最值得注意的，或許不是中國大陸船隻來了一次，而是是否會再來第二次、第三次，最後變成常態化。過去幾年，台海已經見過類似劇本。

中國海警東海巡航管控示意圖。（玉淵譚天）

前美國眾議院議長佩洛西訪台之後，解放軍跨越海峽中線逐漸常態化，又金門海域事件之後，中國海警在台灣官方所謂「限制水域」執法亦逐漸常態化。如今，北京高調宣布在台灣以東海域執法巡查，外界自然會聯想到下一個問題：台灣東部海域是否也會出現同樣的演變軌跡？（延伸閱讀：金門海域常態化巡查：北京如何用海警重塑台海秩序）

從戰略立場來說，台北與東京、馬尼拉在印太安全議題上利益接近，無論是自由航行、區域秩序還是制衡中國大陸擴張，三方基本方向並不衝突。但從主權與海洋權益角度來看，台灣又無法完全站在日菲一邊。

問題在於，日菲準備談判的海域，與台灣主張的專屬經濟海域高度重疊。日本強調未來協議不具第三方拘束力，台灣外交部也指出談判結果不影響台灣權利。然而國際政治從來不只是法律問題。當周邊國家開始討論海域管理、資源開發與執法合作時，被排除在談判桌外的一方，影響力勢必下降。

換句話說，法律上不受約束，不代表現實上沒有代價。這也是台灣社會近期爭論的核心。部份人認為應該支持日菲依據國際法解決爭端，部份人則質疑政府是否低估了對台灣漁權與海洋利益的衝擊。兩種觀點其實都看到問題的一部份，卻都未觸及更深層的困境。

真正的問題不是日菲會不會侵害台灣利益，而是台灣缺乏地位參與塑造規則。如見當日本、菲律賓、中國都在談海域管轄時，台灣只能透過外交管道表達關切，最終或也僅止於關切。這種結構性的限制，才是事件背後最現實的難題。（延伸閱讀：軍事化戰略賦能 中國海警的新使命）

2025年5月28日，一艘中國海警船在南海行駛。（Getty）

於是，哪怕日菲原本是想透過海洋法與制度安排強化區域秩序，結果卻給了北京一個新的切入點。北京原本很難名正言順地在台灣東部海域公開推進執法存在，如今卻可以把自己包裝成對日菲劃界的反制者與利益攸關方。無論國際社會是否接受這套論述，中國都已經藉由實際行動把自己帶進了這場遊戲。

這也是為什麼有學者形容，日菲談判看似衝著中國而來，實際上卻讓台灣成為最先感受到壓力的一方，活脫脫的「項莊舞劍，意在沛公」，只不過這一次，舞劍的人不只台灣又以為的北京一方。

眼見東京和馬尼拉在曖昧畫線，北京在義正言詞的巡航，而夾在中間的台灣，正逐漸發現自己既不是談判桌上的主角，也不是局外人。當各方都說自己是在維護秩序時，真正被重新定義的，或許正是台灣東部海域未來的樣貌。至於中國海警本月巡航究竟是一次性政治表態，還是新常態的開端，答案恐怕不在北京的聲明裡，而在未來幾個月的後續發展。