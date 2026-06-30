解放軍南部戰區黃岩島海空域戰備警巡　中國海警同日開展執法巡查

今（30）日，解放軍南部戰區組織海空兵力位黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。同日，中國海警亦在黃岩島領海及及周邊海空域開展執法巡查。



解放軍於黃岩島海開展戰備警巡。（南部戰區）

據「南部戰區」微信公眾號消息，30日解放軍南部戰區組織海空兵力，在中國黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡，重申黃岩島是中國固有領土。

南部戰區指出，6月以來，戰區部隊持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，有力有效應對各類侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

中國和菲律賓在南海的主權爭議持續，本月27和28日，南部戰區也組織海空力量在南海海域進行例行巡航。南部戰區新聞發言人、海軍大校翟士臣批評，菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定，強調戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。

南部戰區海軍。（南部戰區）

另據《央視新聞》報道，30日中國海警位中國黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查。6月份以來，中國海警持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，依法依規處置非法侵權船隻，進一步強化有關海域管控，堅決維護國家領土主權和海洋權益。