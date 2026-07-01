建黨105周年｜習近平：堅決清除一切損害黨的先進性和純潔性因素

慶祝中國共產黨成立105周年大會於7月1日上午在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人出席。



習近平向「七一勳章」獲得者頒授勳章並發表重要講話。習近平強調，中共清醒認識到打鐵必須自身硬，善於以時代發展要求審視自己、以強烈憂患意識警醒自己、以自我革命精神完善自己，高度重視自身建設，堅決清除一切損害黨的先進性和純潔性的因素、清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒，在革命性鍛造中更加堅強有力。



慶祝中國共產黨成立105周年大會於7月1日上午在北京人民大會堂舉行。（直播截圖）

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人出席。（直播截圖）

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習近平發表重要講話。（直播截圖）

中共從根本上改變了中國人民的前途命運

習近平表示，105年來，中共始終堅守為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興的初心使命，深刻洞察世界發展大勢，準確把握各個歷史時期社會主要矛盾變化，團結帶領全國各族人民不懈奮鬥，創造了新民主主義革命、社會主義革命和建設、改革開放和社會主義現代化建設、新時代中國特色社會主義的偉大成就，書寫了中華民族幾千年歷史上最恢宏的史詩。

習近平表示，105年不懈奮鬥，從根本上改變了中國人民的前途命運。中共領導人民經過波瀾壯闊的偉大鬥爭，推翻帝國主義、封建主義、官僚資本主義三座大山，建立人民當家作主的新中國，徹底結束舊中國半殖民地半封建社會的歷史，實現人民生活從溫飽不足到總體小康再到全面小康的歷史性跨越。今天，中國人民已經把命運牢牢掌握在自己手中，正以自信、自立、自強的姿態闊步邁向更加美好的未來。

中共創造經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡

習近平表示，中共僅用幾十年時間就走完發達國家幾百年走過的工業化歷程，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡。今天，中華民族偉大復興勢不可擋，展現出前所未有的光明前景。

習近平表示，中共始終站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，以自強不息的奮鬥，深刻改變世界發展的趨勢和格局，推進中國式現代化，創造人類文明新形態，拓展發展中國家走向現代化的途徑，並推動構建人類命運共同體，為解決人類重大問題貢獻中國智慧、中國方案、中國力量，中國被公認為世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

堅決清除一切損害黨的先進性和純潔性的因素

習近平表示，中共清醒認識到打鐵必須自身硬，善於以時代發展要求審視自己、以強烈憂患意識警醒自己、以自我革命精神完善自己，高度重視自身建設，堅決清除一切損害黨的先進性和純潔性的因素、清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒，在革命性鍛造中更加堅強有力。

堅持底線思維，發揚鬥爭精神

習近平表示，我國發展正處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，需要時刻準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。新征程上，全黨必須強化憂患意識、堅持底線思維，發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領，更好統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，提高科學預見變化、及時洞察風險、有效應對挑戰的能力，確保中華復興號巨輪劈波斬浪、行穩致遠。

習近平表示，隨著百年變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，人類又一次站在何去何從的十字路口。新征程上，我們要順應人心所向、大勢所趨，高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，弘揚全人類共同價值，推動構建新型國際關係，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，為世界和平與發展注入更多正能量。

堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰

習近平表示，全面從嚴治黨永遠在路上。新征程上，必須全面貫徹新時代黨建思想，落實新時代黨的建設總要求，著眼於提高黨的長期執政能力、保持黨的先進性和純潔性、保持黨同人民群眾的血肉聯繫，健全全面從嚴治黨體系，以黨的政治建設為統領加強黨的各方面建設，堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰，不斷增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力，確保黨在新時代堅持和發展中國特色社會主義的歷史進程中始終成為堅強領導核心。

加快把人民軍隊建成世界一流軍隊

習近平表示，必須全面貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，堅定不移走中國特色強軍之路，全面推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，高質量推進國防和軍隊現代化，如期實現建軍一百年奮鬥目標，加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，為維護世界和平與發展作出更大貢獻。

習近平向「七一勳章」獲得者頒授勳章：

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「七一勳章」獲得者乘車前往人民大會堂（點擊播放）：