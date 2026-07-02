中國成功發射海洋二號E衛星　實現對全球海洋動力環境的可靠探測

據新華社報道，7月2日7時46分，中國在酒泉衛星發射中心使用長征四號乙運載火箭，成功將海洋二號E衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。



中國成功發射海洋二號E衛星。（微信公眾號「我們的太空」）

將接替海洋二號B衛星延續海洋觀測

據《科技日報》報道，海洋二號E星是一顆海洋動力環境極軌衛星，由中國航天科技集團五院抓總研製，將接替2018年發射的海洋二號B衛星，保證觀測數據的連續性，實現對全球海洋動力環境的穩定可靠探測。

中國成功發射海洋二號E衛星。（微信公眾號「我們的太空」）

中國成功發射海洋二號E衛星。（微信公眾號「我們的太空」）

海洋二號E衛星延續了海洋二號系列衛星的「優良基因」，搭載了雷達高度計、微波散射計、微波輻射計和校正輻射計共4個主要微波遙感載荷，可以精確獲取海面高度、有效波高、海面風場、海表溫度等海洋動力環境數據，為海洋天氣預報、厄爾尼諾等大尺度地球物理環境科學研究、海洋環境預報等方面提供重要數據支撐。

海洋二號E衛星將接替2018年發射的海洋二號B衛星，保證觀測數據的連續性，實現對全球海洋動力環境的穩定可靠探測。（中國航天科技集團）

該衛星發射入軌後，將與在軌運行的海洋二號C星、D星等共同構成海洋動力環境衛星星座，助力國民經濟建設、海洋科學研究、全球氣候變化研究等領域高質量發展。

中國成功發射海洋二號E衛星。（微信公眾號「我們的太空」）

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2026年7月2日7時46分，長征四號乙運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空。（中國航天科技集團）

海洋動力環境衛星星座成型

船舶AIS導航與遠洋漁業迎天基數據支撐

作為中國首個專門用於海洋動力環境監測的衛星系統，海洋二號系列衛星正以「全天候、全天時、高精度」觀測能力，堅守在服務海洋強國建設第一線，衛星數據已經在國家級數值天氣預報系統中同化應用。

海洋二號衛星組網示意圖。（中國航天科技集團）

同時，海洋二號系列衛星能夠精準捕捉海面風場信息、精確反演海底地形，幫助有關部門及時、準確地發布預警信息；衛星獲取的風、浪、流等海洋動力環境數據，有助於分析大洋漁場，預報大洋漁情，為中國遠洋漁業科學高效生產提供了信息支撐；星上安裝的船舶自動識別系統（AIS）可以不間斷獲取船舶位置、航速和呼號等信息，提升航行安全。