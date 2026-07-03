6月取消25條中日航線1488航班　中國赴日旅客量連六個月減少

中日關係持續緊張，據《第一財經》查詢航班管家DAST最新統計指出，2026年6月共有25條中日航線全月取消所有航班，中國大陸赴日航班累計取消1488班，取消率為37.5%。



報道指出，今年（2026年）上半年，赴日本的航班恢復率只有53.5%，相當於中日之間的航班量較疫情前腰斬。



赴日旅客量連續六個月大降 上海飛大阪取消325班

統計數據顯示，6月全部取消的中日航線，以中國飛往日本大阪和東京的居多，以及上海等飛往日本二三線城市的航線。比如北京大興機場-日本大阪關西機場原本一個月有90班，現在已經一班不剩；上海到岡山和瀋陽到關西原本分別有21班和59班，現在也是全部取消。

2023年7月6日，韓國濟州航空（Jeju Air）一架飛機從大阪關西機場起飛。（Getty）

航班量取消最多的是上海飛大阪的航線，整個六月取消了325班。在此之前，中國到日本大阪所在的關西機場航班量一直較多，並且到大阪的以休閒旅客為主，因此取消率也相對更高。

日本首相高市早苗2025年11月就台灣局勢發表言論後中日關係惡化，兩地旅遊業均受影響。此前有日本大型旅行社透露，因應預約取消及航班大減，近期日本赴華旅客暴跌九成；同時中國官方亦呼籲民眾暫緩赴日，導致中日航班出現大規模停飛。

圖為日本首相高市早苗在日本東京的首相官邸發表講話。（Reuters）

據了解，今年1月共有49條中日航線取消全部航班，取消率達47.2%，3月櫻花季則有53條航線整月停飛，取消率升至49.6%。

今年5月則有31條航線整月停飛、取消1592班次，取消率37.6%。6月停飛航線及取消班次雖有所減少，但中日航線收縮態勢尚未明顯改善。

此外，據日本國家旅遊局發佈的數據，5月訪日的中國內地遊客同比大減60.4%，已連續六個月減少。與此同時，5月訪日外國遊客人數也同比下降3.6%。值得一提的是，日本政府近期對赴日相關簽證費用和稅費的調整，或將進一步影響日本游：從7月1日起，日本簽證費和國際觀光旅客離境稅均翻倍上調。

暑假期間中國赴韓國航班量位居第一

報道指出，大量被取消的中日航線運力被轉移到其他國家，韓國和東南亞是最直接的選擇。2025年以來，中國到日本的航班量，一直位列出境航線的首位，但在25年12月中旬開始，赴韓國的航班量超過日本，躍居第一。

暑假期間赴韓國航班量位居第一。（資料圖片/梁鵬威攝）

根據航班管家的最新統計，暑假期間到韓國、泰國、馬來西亞的航班量位列前三位，其中赴韓國的計劃航班量超2019年水平。TOP20通航國家中，馬來西亞、新加坡、越南、俄羅斯、印尼、英國、哈爾克斯坦、老撾、意大利、土耳其、西班牙、蒙古國暑運計劃航班量都已經超過2019年水平。

值得關注的是，歐洲近期的酷熱也沒有影響中國遊客的出遊熱情。在航旅縱橫民航官方直銷平台上，預訂7月國內飛歐洲的機票量超過62萬張，比去年同期增長約20%。其中前往巴黎的機票預訂量超過4萬張，同比增長約5%，赴北歐的機票預訂量超2.7萬張，同比增長約52%。