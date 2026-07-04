張雪機車｜6月產量突破萬台　創辦人張雪給全公司多發半個月工資

7月3日張雪機車創辦人張雪發影片宣布，6月產量創下單月新高，要給公司每人多發半個月工資，他還不忘開玩笑說「接下來會更辛苦」，張雪也在片中透露自己的管理方式，工作中對做得不好的「罵是真的罵，凶也是真的凶」。許多網民則表示，願意將公司獲利分給員工的「都是好老闆」。



據內媒整理，張雪在6月底曾發布消息稱招聘工程師，並稱工程師願意到張雪機車工作的「最少漲薪20%，再上去40%、50%也能談」，他也曾透露，在公司的工程師和產線員工的工資比重慶當地同崗位高20到30%。



張雪機車奪得第6個冠軍！最後一圈法國車手驚險反超逆轉勝

據此前報道，今年6月在2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）艾米利亞-羅馬涅站WorldSSP組別第一回合正賽中，中國摩托車（電單車，也稱機車）製造商「張雪機車」的法國車手瓦倫丁德比斯（Valentin Debise）奪得冠軍，是張雪機車的第六個冠軍。

德比斯憑藉最後半圈的驚天逆轉，在11號彎強勢切入內線超車，最終率先衝線奪魁，成功為車隊斬獲本賽季第六座分站冠軍。（直播截圖）

張雪機車亮相第22屆深圳文博會。（林芷瑩攝）

張雪機車奪得第6個冠軍！最後一圈法國車手驚險反超逆轉勝

《鳳凰網》整理，張雪機車（ZXMOTO）創立於2024年，是中國高性能摩托車品牌，由創始人張雪以其名字命名，總部位於重慶。

張雪機車亮相第22屆深圳文博會。（林芷瑩攝）

6月26日，張雪機車正式發布820R街車和820RR-R仿賽兩款新車。820R街車定位為運動型街車，主打城市通勤與短途騎行，官方統一零售價為4.18萬元（人民幣，下同）。820RR-R仿賽定位為可上牌的原廠賽道化仿賽車型，基礎版售價6.198萬元，另有冠軍版售價6.598萬元。

據張雪機車公布的820系列的預訂成績，在開啟預訂後的一個小時內，鎖單量達到2272台。