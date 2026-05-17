張雪機車在WSBK奪第4冠　張雪笑稱：習慣拿冠軍了怎麽辦？

當地時間5月16日， 2026世界超級電單車錦標賽（WSBK）捷克站WorldSSP組別第一回合正賽中，中國電單車製造商「張雪機車」旗下法國車手德比斯（Valentin Debise）奪得冠軍，成功拿下賽季第四冠。隨後張雪發佈影片慶祝，還幽默表示「現在已經開始習慣拿冠軍了怎麼辦？」



「張雪機車」車手德比斯拿下本賽季第四座賽事冠軍獎盃。（新華社）

張雪看到德比斯奪冠後激動不已，隨即發影片慶祝。（張雪的機車）

張雪幽默表示「現在已經開始習慣拿冠軍了怎麼辦？」（央視新聞）

據新華社報道，在比賽中，「張雪機車」車手德比斯第6位發車，從比賽中段上到頭名領跑，隨後他成功守住領先位置，斬獲本回合賽事冠軍。這是車隊本賽季第四冠，繼葡萄牙站雙冠、以及匈牙利站後再度登頂。

賽後德比斯表示， 「比賽中我已經拚盡全力，也出現了一些失誤。非常感謝張雪機車以及團隊為我提供了這輛賽車，我為這場勝利感到非常高興。」採訪時他也感謝中國車迷支持。

賽後德比斯稱感謝中國車迷支持。（央視新聞）

而在家觀賽的張雪看到德比斯奪冠後也是激動不已，隨即發影片慶祝並配文：中國人民都知道你很強，給你下個任務，培養一個比你更強的中國車手，我就給你養老。影片中，張雪幽默表示「優秀，老德！必須加雞腿！」還調侃稱：「現在已經開始習慣拿冠軍了怎麼辦？」

17日將進行捷克站SSP組別正賽第2回合的比賽，德比斯與「張雪機車」將力爭衝擊第5冠。