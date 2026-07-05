美國新晉諾貝爾化學獎得主加盟北京清華大學　任全職講座教授

去年的諾貝爾化學獎得主、美籍約旦裔化學材料學家亞吉（Omar Yaghi）全職加盟北京清華大學擔任講座教授，引發關注。



諾貝爾化學獎得主、美籍約旦裔化學材料學家亞吉（Omar Yaghi）全職加盟北京清華大學。（清華新聞網）

清華大學校長李路明為亞吉（Omar Yaghi）頒發聘書。（清華新聞網）

據清華新聞網，清華大學7月3日舉行亞吉講座教授聘任儀式。清華大學黨委書記邱勇、校長李路明等出席聘任儀式。

李路明表示，亞吉是全球頂尖的化學材料學家，與清華大學有著深厚的淵源。期待亞吉為推動化學學科新百年的高質量發展注入強勁動力，帶動多學科聚焦前沿交叉領域合力攻堅，共同為清華大學邁向世界一流大學前列譜寫新篇章。

亞吉則表示，他將以更飽滿的熱情與更宏大的抱負開啟科研與育人的全新征程。期待與清華大學同仁一道，回應時代命題，開拓知識邊界，讓創新成果服務世界。

亞吉曾任美國加州大學柏克萊分校化學系講座教授。他與羅布森（Richard Robson）和北川進共同獲得2025年諾貝爾化學獎，以表彰他們在「金屬有機框架」（metal-organic frameworks, MOFs）領域的貢獻。

亞吉在2022年已任清華大學名譽教授，此次則轉為全職任教。

據內媒《光明日報》報道，亞吉的研究涵蓋無機與有機化合物的合成、結構與性質，以及新型晶體材料的設計與構建。他提出的「構建模塊方法」推動新材料創造實現指數級增長，催生了前所未有的化學多樣性；開創金屬有機框架材料（MOFs）、共價有機框架材料（COFs）、分子編織（Molecular Weaving）等新型材料，並首次定義「網狀化學」（Reticular Chemistry）這一全新研究領域。