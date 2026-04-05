35歲中國數學家王虹　獲紐約大學最高榮譽「銀教授」

內媒《極目新聞》引述美國紐約大學柯朗數學科學研究所消息稱，當地時間4月2日中國數學家王虹獲評該校「銀教授」，這一稱號被視為紐約大學最高榮譽之一。王虹還是菲爾茲獎得主熱門人選，該獎也被稱為「數學界的諾貝爾獎」。



資料顯示，「銀教授」（Silver Professor）是紐約大學最高榮譽之一，也是紐約大學能夠授予教職員工的、最負盛名的冠名教授席位。銀教授的評選旨在表彰其卓越的成就以及對本科教育的傑出貢獻。

王虹致力於傅里葉分析研究。（極目新聞）

據此前報道，王虹於1991年出生於廣西壯族自治區桂林市。2007年，她進入北京大學地球與空間科學學院，後來轉至數學科學學院，並於2011年獲得數學學士學位。2014年，她分別獲得巴黎綜合理工學院的工程師學位和巴黎第十一大學的碩士學位，並在2019年獲得麻省理工學院的博士學位。2021年6月，她在普林斯頓高等研究院完成博士後研究，隨後於2021年7月成為加州大學洛杉磯分校（UCLA）的助理教授，並於2023年7月升任紐約大學庫朗數學研究所的副教授。

王虹獲得ICCM數學獎金獎。

王虹的研究重點是傅里葉分析。2025年初，她與約書亞·扎爾合作，發表論文證實了在三維空間中的掛谷猜想，解決了一個跨越調和分析和幾何學領域的百年難題。