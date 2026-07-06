LV在內地掀｢商標大戰｣　告贏茉莉奶白獲賠千萬　南京小店亦難倖免

日前，國際奢侈品牌LV在內地對新茶飲品牌茉莉奶白提起商標傾權訴訟，一審判決獲判勝訴，並判茉莉奶白需在10日內賠償LV共計1030萬（人民幣，下同）。除了茉莉奶白遭提告外，LV正在中國密集發起跨行業商標訴訟，被告的還包括鴨血粉絲店、平價餐吧等等。



據此前報道，6月29日，江蘇省蘇州市中級人民法院就路易威登馬利蒂（Louis Vuitton Malletier，簡稱「LV」）訴新茶飲品牌茉莉奶白商標侵權案作出一審判決，認定茉莉奶白侵害LV 7件四葉花卉圖形註冊商標專用權。

LV起訴茉莉奶白商標侵權。

LV起訴茉莉奶白商標侵權。

法院認為，LV持有的7枚四葉花卉圖形註冊商標長期被使用於箱包、配飾等全線產品，具備極高知名度與市場辨識度。而茉莉奶白在品牌logo、門店裝潢、產品包裝等經營場景中使用高度近似的四葉花卉圖案，構成商標侵權。茉莉奶白須在10日內賠償LV經濟損失1000萬元（人民幣，下同）及維權合理開支30萬元，合計1030萬元。涉案門店在10萬元範圍內承擔連帶賠償責任。

事件在內地網絡引發輿論熱議，雖然LV獲判勝訴，但許多內地網民認為，LV的花紋圖案亦是抄襲和偷用中國傳統紋飾，並對比了LV的紋飾與唐代樂器琵琶上的紋飾幾乎相同。

觀察者網亦發表評論表示，把LV經典老花拆開看，會發現它沒有發明任何新圖形，都是世界各地裝飾藝術裡存在了幾百上千年的元素。中國傳統織錦裡有，歐洲紋章裡有，伊斯蘭幾何紋樣裡也有。法律也從來沒有把四葉花判給LV。真正受保護的，是這些元素經年累月使用後形成的「品牌識別力」。

網民熱議：



「不愧是強盜，從古搶到今」

「它的logo靈感來自我們中國的藝術品，是不是我們也可以起訴LV」

「老外以前搶掠文物，現在搶掠我們的文化」

「從鴉片戰爭到再一次的文化戰爭」

「是不是包賣不動了」



除茉莉奶白外，去年1月，LV將南京一家「鴨血粉絲」店告上法庭。雖然「企查查」的案件詳情並未公開侵權原因，但從這家「鴨血粉絲」店的商標來看，同樣使用了四瓣花的圖案。

另外，南京一家平價餐吧也曾遭LV起訴，索賠200萬。據《九派新聞》報道，餐吧老闆朱先生表示，他當時經營的餐吧店內風格為古風墻繪、網購的餐具印花類似「LV老花花紋」，意在打造中古風，並沒有刻意侵權想法。

南京一家平價餐吧也遭LV起訴，索賠200萬。

南京一家鴨血粉絲湯曾被LV起訴。

朱先生稱，被LV起訴時，店舖已因虧損200多萬元倒閉。得知被起訴非常懵，關店前一兩個月，LV方在他不知情時進店調查取證，下載並打印了網絡評價作為證據。LV最初索賠200餘萬，法院一審判賠8萬餘元，品牌方上訴二審維持原判。

朱先生稱，他注意到茉莉奶白千萬賠償案，他認可打擊惡意仿冒行為，但小微商戶缺少專業法務，很難分辨花紋邊界，無心撞款就要承擔賠償。

雖然網民認為LV許多花紋是來自各國的傳統圖案，且部份圖案為常規圖形。但據悉，LV早已將各類花卉商標在中國全品類註冊，涵蓋餐飲、住宿、紐扣、拉鏈等多個國際分類。儘管LV尚未直接進軍餐飲行業，但其對花卉元素的高壓管控釋放出明確信號，無論侵權方規模大小、行業是否直接相關，一旦觸碰其商標紅線，都可能面臨訴訟。