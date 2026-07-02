涉侵權LV四葉花　內地茶飲茉莉奶白一審判賠1030萬　稱將上訴

據內地媒體消息，蘇州市中級人民法院日前就國際名牌路易威登馬利蒂（Louis Vuitton）訴內地茶飲品牌茉莉奶白商標侵權案作出一審判決。



法院認定，茉莉奶白主體公司及旗下一門店侵害路易威登馬利蒂7件四葉花卉圖形註冊商標專用權，主體公司應賠償LV經濟損失1000萬元（人民幣，下同）及維權合理開支30萬元，而旗下門店在10萬元範圍內承擔連帶賠償責任。對此茉莉奶白創始人張伯丞回應指將依法上訴。



茉莉奶白Logo的花型圖案與LV常用花紋中多個圖案相似。（互聯網圖片）

企查查信息顯示，LV正式就侵害商標權起訴吳中經濟開發區東俠飲品店與深圳市茉莉奶白餐飲管理有限公司，案件由江蘇省蘇州市中級人民法院受理，立案時間為2025年5月15日。

內地媒體《新黃河》7月2日報道，近日法院認定，深圳市茉莉奶白餐飲管理有限公司及吳中經濟開發區東俠飲品店侵害路易威登馬利蒂7件四葉花卉圖形註冊商標專用權。

據窄門餐眼資料，茉莉奶白目前在營門店超過2400家。（新華社）

茉莉奶白主體公司應在判決生效之日起10日內賠償LV經濟損失1000萬元、維權合理開支30萬元，合計1030萬元；涉案的旗下門店在10萬元範圍內承擔連帶賠償責任。另外，茉莉奶白還需在多渠道官方賬號刊登聲明，消除侵權影響。

報道指，茉莉奶白創始人張伯丞在電話中回覆媒體問詢時表示，後續計劃上訴。

另據國家知識產權局商標局公開信息顯示，茉莉奶白申請的相關四葉花卉圖形商標處於「駁回復審」或「無效」狀態。

茉莉奶白申請的相關四葉花卉圖形商標處於「駁回覆審」或「無效」狀態。

茉莉奶白。（茉莉奶白官方）

公開信息顯示，茉莉奶白於2020年在深圳成立，2021年在深圳開了首店。據窄門餐眼資料，茉莉奶白目前全國在營門店超過2400家；天眼查顯示，茉莉奶白經歷三輪融資，最近一次在2024年10月，投資方包括了阿里本地生活。