有片｜廣西六藍水庫壩體斷裂現缺口　洪水狂瀉淹沒村莊居民困屋頂

受颱風「美莎克」及其殘餘環流的持續影響，自7月4日以來，廣西連日遭遇特大暴雨侵襲，廣西東斑江部份地區更遭遇「50年一遇」洪水災害。亦有網民發佈影片稱，7月6日，廣西南寧橫州市六藍水庫「疑似發生坍塌」，影片中大壩一段出現缺口，水流奔湧泄下。對此，廣西南寧發佈通報闢謠，南寧橫州市六藍水庫6日上午發生嚴重險情，壩體出現缺口，並非坍塌。



此外，廣西雲表水庫亦出現漫頂及缺口情況，賓陽縣六旺水庫出現漫壩情況。7月6日11時30分，市應急管理委員會將南寧市防汛三級應急響應提升為一級。



從影片可見，水庫大壩斷裂，完全無法阻擋洪水傾瀉。洪水快速從居民區洶湧經過，向下游傾瀉。有房屋被淹至房頂，屋頂上還有未轉移的居民正在避險。洪水經過下游鄉鎮，車輛被掀翻沖走，水深已淹沒一樓。

據悉，六藍水庫下遊的六藍村，在水庫出現缺口後，全村遭洪水裹挾著泥沙迅速席捲，雖然大部分村民已被及時轉移至安全地帶，但據《封面新聞》報道，仍有約60人被困。目前，救援力量尚未到達受災區域展開搶險。

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有六藍村村民表示，「我們村房子很多都倒了，情況嚴重。」村民介紹，六藍村共有村民超過3000人，險情發生後村民主要分兩撥轉移至附近山上和山下，「我是今天（6日）上午9點左右轉移到山下的，我們這個安置點聚集大概有1000多人，現在救援力量尚未到達。」

六藍村村支書陸先生表示，目前六藍村已轉移近98%的村民至安全地帶，「現在村上信號不通、交通阻斷，還有多少孤寡老人被困無法查證。」陸先生表示，目前村上掌握的情況還有約五六十人被困樓頂，等待救援。

此外，亦有下游鄧圩村的村民房屋被洪水淹沒，好在家人已轉移到高出。村民提供的圖片亦顯示，鄧圩村的村中道路上滿是黃濁的積水。

鄧圩村受災情況。（封面新聞）

今日（7月6日）凌晨02點30分，六藍水庫水位達到111.20米，超過設計洪水位0.91米，低於校核洪水位。六藍水庫服務站已於7月6日早上6時全開泄洪閘進行泄洪。已知已緊急轉移300餘名群眾。下遊校椅鎮、雲表鎮、馬嶺鎮等區域受影響，部份村莊被淹，伴有斷電斷水情況。

據悉，六藍水庫為當地中型水庫，大壩設計標準為4級建築物，防洪標準為100年一遇。據氣象部門預測，六旺水庫和六藍水庫的降雨強度減弱。