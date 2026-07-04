美莎克風球｜今晚或在廣西二次登陸　廣東中西部將迎大暴雨

【天氣消息／天文台／HKO／美莎克／明天的天氣／打風／颱風】據中央氣象台消息，7月3日18時20分，今年第10號颱風「美莎克」（Maysak）登陸海南省陵水縣，預計4日晚上將在廣西和越南北部交界附近沿海再次登陸，之後轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。



「美莎克」雖不登陸廣東，但受其環流及後續季風暖濕氣流影響，4至7日廣東中西部市縣將有一次大雨到暴雨、局部（特）大暴雨降水過程。



「美莎克」預計4日晚上將在廣西和越南北部交界附近沿海再次登陸。（中央氣象台）

據新華網報道，「美莎克」預計於4日晚在廣西沿海至越南北部一帶再次登陸，廣西將出現強風雨天氣，北部灣海面最大陣風10至11級，沿海及桂南地區局地有特大暴雨，當地已將重大氣象災害颱風應急響應提升至三級，客船、渡輪及遊艇全部停航，海上娛樂項目亦全面暫停，北部灣海域水上交通安全防禦亦全面升級。

中央氣象台消息指，預計4日08時至5日08時，廣西中南部、廣東大部、海南島中西部等地有大到暴雨，其中，廣西南部、海南島西部等地部分地區有大暴雨，廣西南部局地有特大暴雨（250~350mm）。

「美莎克」不在廣東登錄，但4到6日廣東中西部市縣將出現暴雨。（互聯網圖片）

「美莎克」雖然不在廣東登陸，但因環流及季風暖濕氣流影響，4到6日廣東中西部市縣將有一次大雨到暴雨局部（特）大暴雨降水過程。

據廣東應急管理消息，粵西、珠三角大部市縣、韶關、清遠陰天有大雨到暴雨局部（特）大暴雨，其餘市縣有中到大雨局部暴雨。

廣東省氣象局提醒，預計「美莎克」的關聯風雨未來一段時間將持續影響廣東中西部海面和陸地。為應對「美莎克」，深圳市已重點抽查小區防災減災和室內避難場所，確保物資和預案落實清楚；珠海市停航水上客運船舶198班次，提前佈防易澇點939處：陽江市對1291宗水利工程開展加密巡查。廣州、茂名、雲浮等地市也持續加強防風防汛各項措施。