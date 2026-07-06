四川一夜3地震　為08年汶川餘震　專家：地殼應力將長期緩慢釋放

據中國地震台網正式測定，7月5日晚間11時左右，在四川德陽市綿竹市先後發生3次黎克特製4級以上地震。這次地震也是2008年後，汶川地震的餘震，引發公眾關切。



據中國地震台網正式測定：07月05日晚間四川德陽綿竹市發生3次地震。分別為：23時03分在綿竹市（北緯31.58度，東經103.98度）發生4.5級地震，震源深度20千米。23時20分在綿竹市（北緯31.55度，東經103.98度）發生4.0級地震，震源深度15千米。23時30分在綿竹市（北緯31.58度，東經104.00度）發生4.5級地震，震源深度18千米。

四川綿竹一夜發生3次地震。（微博中國地震台網）

地震發生後，四川省地震局迅速啟動地震四級應急響應；「四川省地震局」於6日0時57分發布消息稱，截至當時，暫未接報人員傷亡、道路中斷等情況，震中電力、通信、交通均正常。

據四川省地震局消息，此次地震系汶川地震餘震。時隔18年仍發生餘震，對此，四川地震台高級工程師祁玉萍解釋稱，強震發生後，區域地殼應力將長期緩慢釋放，地震活動的整體強度和發生頻次會隨時間逐步衰減，過程中出現階段性地震活動起伏屬於正常地質規律，長周期餘震是大型主震後的常見現象。1976年唐山7.8級強震就是典型案例，該地震餘震區域在2020年仍發生古冶5.1級地震。