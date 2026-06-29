四川宜賓5.5級地震13人傷　成都重慶震感明顯　居民：太恐怖了

撰文：盧詩文
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據中國地震台網正式測定：6月29日00時12分，宜賓市高縣沙河鎮附近發生5.5級地震，震源深度6千米。目前，宜賓震中首輪排查基本完成，共計13人因災受傷。

宜賓市高縣沙河鎮附近（北緯28.50度，東經104.69度）發生5.5級地震，震源深度6千米。（中國地震網）
地震後街路邊有散落的牆體和石頭。（津雲）

13人均為輕微傷

據央視新聞報道，地震發生後，宜賓市抗震救災指揮部啟動地震三級應急響應。市級相關部門、縣（區）迅速行動，及時開展災情排查和救災工作。

這是6月29日在四川省宜賓市珙縣拍攝的避險人群。（新華社）

目前，宜賓震中首輪排查基本完成，此次地震未造成重大人員傷亡，因災受傷13人均為輕微傷，緊急避險轉移和安置196人。此外，震中宜賓高縣上龍村及其周邊的首輪排查已基本完成，上龍村約301人，暫無人員受傷。當地正在下雨，可能增加發生地質災害的風險。

6月29日凌晨，四川省宜賓市高縣沙河鎮上龍村，民兵在清理道路上的落石。（新華社）

成都、重慶等地震感明顯

據《大象新聞》報道，有多名網民反映成都、重慶等地震感明顯。另據天津地區新聞平台《津雲》報道，珙縣與震中高縣相鄰，住在珙縣縣城金河新區陽光山河府小區的唐先生說，「太恐怖了，我們小區裡很多人都跑出來，震感太強了，房子裂紋，瓷磚碎了。」

唐先生補充稱，地震發生時，他正在自己開的燒烤店裏，監控視頻中，一陣強烈的震動，嚇得客人從店內跑出，「貨架上的東西往下掉，我珍藏了10多年的老酒罈都搖下來，摔裂掉了。」

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