超強颱風巴威｢巨獸｣般雲圖曝光！台媒：35年首見暴風半徑380公里

超強颱風「巴威」（ Bavi）7月7日晚間達第3次巔峰，氣象粉絲專頁（Facebook Fanpage）「觀氣象看天氣」表示，目前巴威7級風暴風半徑的西北側及東北側達到390公里，巴威颱風的7級暴風半徑擴大到380公里，是35年來首個380公里半徑的侵台颱風，也是63年來380公里半徑的巨大西北颱。台媒更以「巨獸」形容巴威的衛星雲圖。



台灣氣象署預估最快將在9日晚間至10日凌晨發布颱風陸上警報，預估10、11日（周五、六）影響最劇烈。



從衛星雲圖可見，巴威範圍廣闊：

衛星影像顯示，2026年7月6日，颱風「巴威」（Bavi）正橫越馬里亞納群島，並繼續向西穿越菲律賓海。CSU/CIRA & KMA/NMSC / 透過路透社發布。此圖片由第三方提供。必須註明出處。

氣象粉絲專頁（Facebook Fanpage）「觀氣象看天氣」指出，不只7級風暴風圈，巴威10級風一樣達到了180公里，等同於全台都會7級籠罩在暴風圈中，而台中以北更會籠罩在10級風之中，「幾乎沒見過那麼多縣市同時在10級風範圍」。

該專頁指出，目前巴威已符合狹義西北颱定義，預估中心將從彭佳嶼至基隆之間通過，為前面提及繼1963年葛樂禮颱風（Gloria7級暴風半徑400公里，港稱姬羅莉亞）以來，半徑380公里以上大又強的西北颱，「提醒大家千萬不要覺得他移速快，就輕忽了他所帶來的威脅，因為他的暴風範圍更廣，是歷史級別的存在！」

巴威暴風侵襲機率10縣市達9成以上。（台灣氣象署提供）

天氣粉專「觀氣象看天氣」說明巴威創下的紀錄。（圖／取自「觀氣象看天氣」粉專）

台灣氣象署也再度南調路徑，預報員葉致均說明，巴威預計周五（9日）晚間至周六（10日）通過台灣東北方海面，無論是否屬於「西北颱」，由於颱風又大又強，對台灣都將帶來明顯影響。目前路徑仍以通過台灣東北方近海機率最高，但若與台灣地形產生交互作用，也不排除更接近台灣，北台灣須特別留意。

巴威是一個巨無霸颱風。（中央氣象署提供）

超強颱風「巴威」將襲台浙閩 雨帶深入內陸恐影響至華北

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台北市長蔣萬安：颱風假會以一天為原則

此前台灣內湖因暴雨淹水，蔣萬安今天赴台北市災害應變中心，主持巴威颱風第二次整備會議，台北市長蔣萬安今日（8）日被問到，9日晚上可能會宣布放半天或一天颱風假？他表示，慣例就是前一天晚上8點前跟各縣市討論，台北市一般「還是會以整天為原則」，除非有非常特殊的情況，一切要看颱風動態、風雨情形、影響區域決定。有消息指內湖沙包不夠，蔣萬安表示，今天會再送300個沙包到金龍里。

對於行政院長卓榮泰點名，「台北市內湖地區上次淹水的原因一定要完全排除，甚至應擴大範圍全面檢查」。蔣萬安稱，對於這次的強颱將嚴陣以待。