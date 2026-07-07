超強颱風巴威外圍下沉氣流逼近　本港周五周六熱爆　新界3區37度

【打風／天文台／HKO／巴威／酷熱天氣】天文台指位於西北太平洋的超強颱風巴威（Bavi）會靠近華東沿岸，受其外圍下沉氣流影響，預測本港本周後期天晴酷熱，周五（10日）市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至34度，周六更熱至35度，屬極端酷熱水平，部分地區有煙霞，稍後局部地區有驟雨；天文台自動分區天氣預報顯示，周五及周六新界多區升至37度，包括上水、打鼓嶺及石崗。



天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴，預測下周一及二（13日及14日）間中有驟雨及雷暴，下周三（15日）DSE中學文憑試放榜，料短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市區氣溫最高32度。



7月4日下午一度天晴，在觀塘海濱公園有到來做運動的兒童，要飲水補充水份。（湯致遠攝）

7月4日下午一度天晴，在觀塘海濱公園，有市民赤膊跑步，汗流浹部。（湯致遠攝）

明天的天氣：間中有驟雨及狂風雷暴 雨勢有時頗大

天文台今日下午發出特別天氣提示，受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港明日（8日）天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴，提醒市民明日出門上學上班前留意天文台的最新天氣消息。天文台預測明日吹南風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎26至31度。

到周四（9日）吹南至東南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區驟雨較多及有雷暴，下午短暫時間有陽光，氣溫回升至介乎27至32度。

天文台7月7日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日天氣變化大，本周後期酷熱數日，下周起又天色轉差。（天文台圖片）

超強颱風巴威7月7日下午2時集結在香港之東南偏東約2,610公里，中心附近最高持續風速每小時210公里。天文台預測巴威會在未來兩三日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。（天文台圖片）

超強颱風巴威7月7日下午2時集結在台灣基隆東南19,80公里，中心附近最大風速每小時198公里。中央氣象台料以每小時25公里左右的速度向偏西方向移動。（中央氣象台圖片）

周五周六部分地區有煙霞 稍後局部地區有驟雨

天文台表示，位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在未來兩三日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。受其外圍下沉氣流影響，接近周末華南驟雨減少，天色漸轉晴朗，星期五及星期六（10日及11日）廣東極端酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨。

九天天氣預報顯示，周五吹微風2級，漸轉西風3至4級，大致天晴，日間酷熱，但部分地區有煙霞，稍後局部地區有驟雨，市區氣溫介乎28至34度；周六吹西至西南風4級，稍後離岸間中5級，大致天晴，日間極端酷熱，但部分地區有煙霞，稍後局部地區有驟雨及雷暴，市區氣溫介乎29至35度。

到下周日（12日）仍然酷去，氣溫介乎29至33度，吹南至西南風4級，初時離岸5級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。

天文台7月7日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎27至35度。（天文台圖片）

天文台7月7日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高介乎90%至95%。（天文台圖片）

7月4日下午一度天晴，在觀塘海濱公園，有小狗熱得不斷伸脷。（湯致遠攝）

上水、打鼓嶺及石崗周六料達37度

天文台7月7日自動分區天氣預報顯示，周五下午新界多區極端酷熱，沙田、大埔升至35度，打鼓嶺升至36度，石崗及上水升至37度；到周六極端酷熱情況更甚，下午2時沙田及大埔升至36度，上水、打鼓嶺及石崗料達37度。

天文台7月7日自動分區天氣預報顯示，預測7月10日多區極端酷熱，上水及石崗下午2時升至37度。(天文台圖片）

天文台7月7日自動分區天氣預報顯示，預測7月11日多區35度或以上極端酷熱，上水、打鼓嶺及石崗下午2時升至37度。(天文台圖片）

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下周三DSE中學文憑試放榜 天文台料短暫時間有陽光 有幾陣驟雨

天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴。九天天氣預報顯示，下周一（13日）吹南至東南風4級，離岸5級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部分地區驟雨較多，市區氣溫回升至27至32度；下周二（14日）吹南至東南風4級，離岸5級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，氣溫介乎27至31度。

DSE中學文憑試下周三（15日)放榜，天文台料當日吹南風4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎27至31度；下周四（16日）吹南至西南風4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫同樣介乎27至31度。