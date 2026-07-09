福建晉江鞋廠火災28死　負責人已被控制　企業帳戶已經被凍結

據《央視新聞》報道，2026年7月9日12時04分，位於晉江市陳埭鎮江頭村的輝騰鞋業有限公司廠房發生火災。據新華社最新消息，廠房火災已造成28人死亡，該企業負責人和相關負責人已被控制，企業賬戶已凍結。



據新華社報道，福建晉江市消防救援局發布通告，9日中午12時4分，位於晉江市陳埭鎮江頭村的輝騰鞋業有限公司廠房發生火災。廠房火災已造成28人死亡。截至晚上8點半，救援還在進行中。

福建晉江鞋廠火災造成28人死亡。（新華社）

福建晉江鞋廠火災造成28人死亡。（新華社）

據此前報道，起火現場為一鞋業廠房。據網民發布影片顯示，大火蔓延了廠房頂層，濃煙沖天，有員工被困樓頂。附近一名目擊者稱，中午12時起火後，火勢迅速蔓延，當時廠房樓頂有多名人員被困，現場集結了多輛消防及救援車輛，周邊道路一度被封閉。

福建晉江一鞋廠發生火災。（影片截圖）

大火蔓延了廠房頂層，濃煙沖天，有員工被困樓頂。（影片截圖）

晉江市消防救援局發布通報，7月9日12時04分，位於晉江市陳埭鎮江頭村開拓路東1號輝騰鞋業有限公司廠房發生火災，泉州支隊立即調派力量趕赴現場處置。

據應急管理部消息，應急管理部、國家消防救援局派出聯合工作組緊急趕赴現場指導救援處置。火災發生後，當地消防救援隊伍調派183人、35車到場處置，目前火災正在全力撲救中。