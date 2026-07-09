福建晉江鞋廠火災造成重大人員傷亡　習近平：全力搜救，嚴肅追責

據《央視新聞》報道，2026年7月9日12時04分，位於晉江市陳埭鎮江頭村的輝騰鞋業有限公司廠房發生火災，火災現場有人員被困。官媒《新華社》晚間報道指該火災造成重大人員傷亡。



事故發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示指出，福建泉州晉江市一鞋廠發生火災，造成重大人員傷亡。要全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責。



習近平強調，今年以來，國內發生多起重大生產安全事故，他要求，各地區各有關部門要深刻汲取教訓，更好統籌發展和安全，「時刻繃緊安全生產這根弦，深入排查整治各類風險隱患，抓實抓細安全生產措施落實，堅決防止重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全」。

國務院總理李強作指出，要全力組織搜救，做好善後處置，防範次生事故，同時盡快查明原因，依法嚴肅追責。

據此前報道，起火現場為一鞋業廠房。據網民發布的影片顯示，大火蔓延了廠房頂層，濃煙沖天，有員工被困樓頂。

福建晉江一鞋廠發生火災。（影片截圖）

大火蔓延了廠房頂層，濃煙沖天，有員工被困樓頂。（影片截圖）

大火蔓延了廠房頂層，濃煙沖天，有員工被困樓頂。（影片截圖）

晉江市消防救援局發布通報，7月9日12時04分，位於晉江市陳埭鎮江頭村開拓路東1號輝騰鞋業有限公司廠房發生火災，泉州支隊立即調派力量趕赴現場處置，目前火災正在撲救中。

7月9日下午17時23分，應急管理部發布通報，持續調度部署救援處置工作，要求全力組織火災撲救，迅速核清人員情況，全力以赴搜救被困人員和救治傷員，同時要查清火災原因，舉一反三，採取有效措施，嚴防類似事故再次發生。應急管理部、國家消防救援局派出聯合工作組緊急趕赴現場指導救援處置。

《新華社》報道指，火災發生後，當地消防救援隊伍調派183人、35車到場處置，目前火災正在全力撲救中。目前應急管理部已派出工作組趕赴現場指導。福建省已組織力量全力做好傷員救治和現場處置等工作。目前，各項工作正在進行中。