福建晉江鞋廠火災28死搜救基本結束　福建省成立事故調查組追責

據《央視新聞》報道，2026年7月9日12時04分，位於晉江市陳埭鎮江頭村的輝騰鞋業有限公司廠房發生火災。據《央視新聞》報道，火災發生時現場有237名工人、2名外來送貨人員。當時有213人獲疏散，當中2人送醫救治後身亡，另26名失蹤人員遇難，共28人死亡。10日，《新華社》報道，事故現場火災搜救基本結束。事故現場仍有濃煙，刺鼻氣味仍然殘留。



7月10日，當地召開新聞發佈會，介紹相關情況。會上介紹，福建省政府已成立事故調查組，將盡快查明事故原因並嚴肅追責，已對涉事企業負責人和相關責任人採取控制措施。據9日晚間報導，該企業負責人和相關負責人已被控制，企業賬戶已凍結。



據新華社報道，福建晉江市消防救援局發布通告，9日中午12時4分，位於晉江市陳埭鎮江頭村的輝騰鞋業有限公司廠房發生火災。廠房火災已造成28人死亡。截至晚上8點半，救援還在進行中。

福建晉江鞋廠火災造成28人死亡。（新華社）

福建晉江鞋廠火災造成28人死亡。（新華社）

料一樓車間首先起火

《央視新聞》指出，出事企業主要從事鞋及服裝生產、服飾鞋帽批發，廠房建築為鋼筋混凝土結構，單層面積為1,300平方米，共五層。一層為沖床車間及倉庫；二層為鞋材半成品、成品鞋倉庫；三層為成型流水線；四層為針車車間；五層為成型流水線倉庫。至於今次起火位置，應為一層沖床車間，燃燒物質為鞋的材料，相關材料易燃，火勢快要蔓延。

內地潮新聞報道，一位當地居民稱，「鞋廠難免會大量堆放皮革、膠水等易燃材料，估計現在天氣太熱了才引發了火情」。據其表示，早些年小火災時有發生，最近幾年有所減少，稱當地消防部門每個月、每星期都會上門排查消防問題並宣傳消防安全知識。

福建晉江一鞋廠發生火災。（影片截圖）