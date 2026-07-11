網民舉報七一發文攻擊黨和國家　北京導演張鵬被控尋釁滋事遭刑拘

7月1日晚間，藝名「張內咸」的北京獨立導演張鵬被當地警察帶走，其家人在其經營的YouTube頻道「張內咸脫口秀」發文稱，1日晚上11時左右，有多名公安進入張內咸（本名張鵬）位於清華大學校內的家中，並將他直接上銬、帶走，該文章由其家人代為發布。



張內咸家屬稱，張內咸2日開始因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留，目前羈押於北京市海淀區看守所，已有9日沒有消息。目前尚未有官方證實消息也未有官方通報。據了解，事件是由於大量網民在7月1日舉報張鵬的發文，新浪微博官方帳號「圍脖俠」2日發公告稱，「張咸近期多次發布涉政有害言論，惡意攻擊黨和國家」已經關閉其帳號。



據了解，張鵬1日在微博發文稱，「畜生能活105歲，它就不是畜生了？一幫他媽生孩子沒屁眼的東西」，遭到大量網民舉報，更有網民留言提及「平安北京」（北京公安官方微博號），要求警方介入處理。

新浪微博官方帳號「圍脖俠」2日發公告稱，「張內咸近期多次發布涉政有害言論，惡意攻擊黨和國家，不僅是對政治底線的公然挑釁，也傷害了廣大網民的愛國情感。此行為嚴重違反了法律法規及微博社區公約的有關規定，平台已於昨日（1日）對該帳號予以關閉​處置」。

綜合網絡資訊，張鵬2010年畢業於中國傳媒大學，學生時期曾拍攝紀錄片《待業青年》紅，之後他陸續拍攝獨立電影《草莓100%》、《那些五脊六獸的日子》。張鵬曾接受內媒表示，「張內咸」源自魯迅名著《吶喊》，意為「張不開口的吶喊」。

2025年1月，張內咸開始在Youtube經營「張內咸脫口秀」，粉絲約為5萬多人。

2025年1月，張內咸開始在Youtube經營「張內咸脫口秀」，粉絲約為5萬多人。

2025年1月，張內咸開始在Youtube經營「張內咸脫口秀」，粉絲約為5萬多人，影片多針砭時政，他時常談論中國政策、外交局勢和兩岸關係，曾有網民擔憂他被捕，張鵬則稱自己「並未犯法」。

《聯合報》報道指，他曾作一期節目稱「做YouTube會被抓？我做了75期，反而發現中國太適合寫笑話了」，張內咸在片中就跨境證券收緊一事調侃稱，「你聽黨話跟黨走，翻牆是為了炒美股；而我不聽黨話，翻牆到外網批評政府。你猜怎麼著？違法的居然是你。」