內地藝人韓紅列香港七一授勳名單　此前捲失言風波致歉

韓紅此前在馮小剛執導的新片《抓特務》北京首映禮上因一句「咱北京的兄弟姐妹、爺們、娘們，能不能給走個面（給個臉）？咱北京2000多萬人口，您受累！您走個面兒，把這第一波的票房帶起來，咱就有了」被批評是道德綁架觀眾，韓紅日前正式為自己的「不當言辭」致歉。



據了解，她在香港七一授勳名單榜上有名，獲頒「行政長官社區服務獎狀」。港府公布的「行政長官社區服務獎狀」名單寫道「韓女士熱心公益，並致力聯繫文化界及社福界，建設關愛共融及團結和諧的社區，貢獻甚多」。



韓紅做善事不遺餘力。（韓紅微博圖片）

韓紅此前針對她在首映禮上的不當言辭發文致歉，稱隨口一句「走個面」（給個臉），「確實過於輕率隨意，思慮不周、措辭失當，產生了負面觀感，辜負了長期以來社會大眾對我的包容與信任。對此我深感自責！」，有網民肯定她長期的公益付出，但亦有網民揚言要取消曾經支持她基金會的捐款。

韓紅曾透過其「韓紅愛心慈善基金會」支援宏福苑大火災民，捐出1000萬元人民幣。韓紅愛心慈善基金會提出希望向「大埔宏福苑援助基金」作出特定用途捐款，經與特區政府商討，該筆捐款將用以推出兩項新援助。

第一項是向大埔宏福苑火災168名遇難者，包括身故的住戶、外傭、訪客及在大火期間於宏福苑內工作的人士的家屬提供10萬元慰問金，幫助他們度過這段困難時期，重建生活。

第二項是向大埔宏福苑全部8座樓宇的業主或其家人，發放每戶一次性5,000元的春節心意金，向他們送上節日祝福。上述兩項援助的預算開支約為2,660萬元，全數由北京韓紅愛心慈善基金會捐款承擔。