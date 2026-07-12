南海仲裁十周年｜國安部批裁決「廢紙一張」 　斥菲律賓挑釁侵權

2016年7月12日由常設仲裁法院仲裁庭依據《聯合國海洋法公約》作出的南海仲裁裁決，認定中國主張的「九段線」缺乏法律依據，且部分南沙島礁不具備產生專屬經濟海域的資格，雙方對相關議題立場迄今仍存在重大分歧。



「南海仲裁案」10週年之際，菲美日澳14國齊發聲明重申裁決具法律效力，中國國安部今（12日）發長文指出，這是一張沒有任何約束力的廢紙。中國自始至終不接受、不承認所謂「裁決」，不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。



2016年7月，荷蘭海牙（The Hague）國際總裁法庭在中國缺席的情況下，裁定中國在南海劃定的「九段線」在國際法之下沒有效力、沒有法律根據。惟中國表示不接受、不承認這一仲裁。圖為行駛至馬來西亞關丹（Kuantan）港口附近的中國海警船。（Getty Images）

中國南海「九段線」。（百度）

中國最早發現、命名與管轄南海

據《北京日報》引述國安部文章稱，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。早在西漢時期，中國先民在航海活動中已發現南海諸島；至東漢時期，相關記載已出現在中國文獻中，留下最早的文字記錄。明朝年間，鄭和率領船隊七下西洋，均途經南海。千百年間，中國政府持續對南海實施有效管轄，漁民長期在當地生產作業。

法理層面，二戰結束後，日本宣佈無條件投降，中國依據《開羅宣言》《波茨坦公告》等國際法文件恢復對南海諸島行使主權，並得到國際社會普遍承認與尊重。

文章強調，恢復中國對南海諸島行使主權，是戰後國際秩序不可分割的組成部分，「挑釁中國對南海諸島及其附近海域的主權，就是挑戰戰後國際秩序，是踐踏國際法的危險行徑」。

2016年7月15日，在荷蘭海牙，華僑華人在和平宮前抗議集會。 當日中午，上千名來自荷蘭各地的華僑華人自發組織在海牙和平宮前舉行集會，抗議南海仲裁案臨時仲裁庭12日作出的非法無效的所謂最終裁決。 （新華社）

文章點名批評菲律賓十年來持續援引所謂裁決，在國際場合推動相關主張，炮製「無主地論」、「地理鄰近論」、「專屬經濟區論」等歪理邪說。2024年11月，菲律賓出台所謂「海洋區域法」，將中國黃岩島及南沙群島大部分島礁非法納入菲方海洋區域。

在海上行動方面，據不完全統計，僅2024年菲律賓便實施了34次較大規模的南海侵權行動；2025年，菲方多次派遣公務船侵闖黃岩島、渚碧礁、鐵線礁附近海域，甚至組織人員非法登上鐵線礁。2026年6月20日，黃岩島附近更出現4艘中國軍艦與1艘菲律賓軍艦對峙的局面。文章批評菲律賓極力拉攏域外勢力大搞聯合軍演，妄圖「倚外鬧海」，嚴重違反《南海各方行為宣言》精神。

美澳日菲軍艦7日在南海編隊航行。（環球時報）

中方多路並進反制挑釁

面對菲方持續挑釁，中國從多方面捍衛主權。在正本清源方面，中國政府近日發佈《菲律賓南海領土主張的歷史法理批判》報告，全面批駁菲律賓領土擴張企圖；在軍事威懾方面，解放軍南部戰區在黃岩島附近海域組織多次高強度實戰演訓；在行政管轄方面，三沙市下設西沙區、南沙區；在法治建設方面，出台《海警法》、修訂《海上交通安全法》；在執法行動方面，中國海警持續在相關海域巡航。

面對菲方持續挑釁，中國從多方面捍衛主權。（中國國家安全部）

中國海軍在仲裁結果公佈前在南海舉行大規模軍演。（資料圖片）

外交部發言人毛寧7月10日強調，所謂「裁決」與「南海行為準則」毫無關係，菲方不要以所謂「裁決」給「準則」的達成製造障礙。中方將繼續推動與東盟國家落實《南海各方行為宣言》，加快「南海行為準則」磋商。十年實踐證明，所謂「裁決」沒有為南海帶來穩定，其負面效應至今仍在影響地區局勢。