南海仲裁十周年｜國安部批裁決「廢紙一張」 斥菲律賓挑釁侵權
2016年7月12日由常設仲裁法院仲裁庭依據《聯合國海洋法公約》作出的南海仲裁裁決，認定中國主張的「九段線」缺乏法律依據，且部分南沙島礁不具備產生專屬經濟海域的資格，雙方對相關議題立場迄今仍存在重大分歧。
「南海仲裁案」10週年之際，菲美日澳14國齊發聲明重申裁決具法律效力，中國國安部今（12日）發長文指出，這是一張沒有任何約束力的廢紙。中國自始至終不接受、不承認所謂「裁決」，不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。
中國最早發現、命名與管轄南海
據《北京日報》引述國安部文章稱，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。早在西漢時期，中國先民在航海活動中已發現南海諸島；至東漢時期，相關記載已出現在中國文獻中，留下最早的文字記錄。明朝年間，鄭和率領船隊七下西洋，均途經南海。千百年間，中國政府持續對南海實施有效管轄，漁民長期在當地生產作業。
法理層面，二戰結束後，日本宣佈無條件投降，中國依據《開羅宣言》《波茨坦公告》等國際法文件恢復對南海諸島行使主權，並得到國際社會普遍承認與尊重。
文章強調，恢復中國對南海諸島行使主權，是戰後國際秩序不可分割的組成部分，「挑釁中國對南海諸島及其附近海域的主權，就是挑戰戰後國際秩序，是踐踏國際法的危險行徑」。
文章點名批評菲律賓十年來持續援引所謂裁決，在國際場合推動相關主張，炮製「無主地論」、「地理鄰近論」、「專屬經濟區論」等歪理邪說。2024年11月，菲律賓出台所謂「海洋區域法」，將中國黃岩島及南沙群島大部分島礁非法納入菲方海洋區域。
在海上行動方面，據不完全統計，僅2024年菲律賓便實施了34次較大規模的南海侵權行動；2025年，菲方多次派遣公務船侵闖黃岩島、渚碧礁、鐵線礁附近海域，甚至組織人員非法登上鐵線礁。2026年6月20日，黃岩島附近更出現4艘中國軍艦與1艘菲律賓軍艦對峙的局面。文章批評菲律賓極力拉攏域外勢力大搞聯合軍演，妄圖「倚外鬧海」，嚴重違反《南海各方行為宣言》精神。
中方多路並進反制挑釁
面對菲方持續挑釁，中國從多方面捍衛主權。在正本清源方面，中國政府近日發佈《菲律賓南海領土主張的歷史法理批判》報告，全面批駁菲律賓領土擴張企圖；在軍事威懾方面，解放軍南部戰區在黃岩島附近海域組織多次高強度實戰演訓；在行政管轄方面，三沙市下設西沙區、南沙區；在法治建設方面，出台《海警法》、修訂《海上交通安全法》；在執法行動方面，中國海警持續在相關海域巡航。
外交部發言人毛寧7月10日強調，所謂「裁決」與「南海行為準則」毫無關係，菲方不要以所謂「裁決」給「準則」的達成製造障礙。中方將繼續推動與東盟國家落實《南海各方行為宣言》，加快「南海行為準則」磋商。十年實踐證明，所謂「裁決」沒有為南海帶來穩定，其負面效應至今仍在影響地區局勢。