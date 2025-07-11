南海仲裁9周年｜中國學者稱若不挑釁就不強硬　籲設新解決機制

中國南海研究院與華陽海洋研究中心7月10日在北京舉行「2025年『南海：歷史與現實』」國際學術研討會，適逢中菲南海仲裁案裁決九周年前夕，邀集來自中國大陸、台灣、德國、俄羅斯等地二十多名學者與會。包括美國、菲律賓、越南等十餘國外交官也出席此次會議。



台媒《中央社》報道，已退休的台灣中央研究院歐美研究所研究員宋燕輝在會上指出，南海現狀可從地緣戰略、領土以及海洋空間與權益三個維度來觀察。他提到，南海以外國家正試圖改變地緣戰略格局，「如最近美國防長在香格里拉對話發表中國意圖破壞南海現狀的言論，亦有報道指出日本考慮向菲律賓出口護衛艦等」。

針對如何維護南海和平，宋燕輝提出多項建議，包括尋求共識或達成協議，將「人類共同財產」的理念應用於南海；他亦認為應重新檢視南海政策，「盡量擱置領土爭端，走向共同開發與保護的道路」。

台灣政治大學台灣安全研究中心主任劉復國則指出，西方在南海議題上的論述多偏重法律層面，對歷史背景著墨不足，這並非充分的論述方式。劉復國強調，當討論法律問題時，會涉及「誰有合法權利解釋公約」，不同方的詮釋容易產生歧義。

中國南海研究院學術委員會主席、華陽海洋研究中心理事長吳士存在開幕致詞時表示，美國自2012年推動亞太再平衡戰略以來，將南海問題視為遏制中國崛起的重點，並加速軍事部署，「炮製南海航行自由問題，藉此實施一系列軍事活動」。吳士存認為，美國在南海的一貫政策未見明顯調整，基本延續拜登政府時期的方向。

針對中菲情勢，吳士存分析指出，菲律賓未來可能出現三個危險傾向：第一是在仁愛礁、鐵線礁、黃岩島等地製造爭端，甚至圖謀侵佔島礁；第二是對美國開放軍事基地。吳士存指出美方去年將堤豐系統帶到菲律賓，今年的軍演又部署「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統（NMESIS）」，此舉「會破壞兩岸和平」。至於第三個危險傾向則是南海行為準則磋商面臨較大挑戰，雖已完成三輪審讀，但核心分歧問題仍難取得突破。

北京大學海洋戰略研究中心主任胡波表示，中國堅持對南沙群島的主權主張，但「同時表現出極大的克制和務實」。他提到，中國自2002年簽署《南海各方行為宣言》後，願意與其他聲索方擱置爭議，其中最重要的一點是凍結進一步的佔領，即任何一方不再去佔領新的無人島礁。

胡波強調，中國在仁愛礁、鐵線礁問題上「表現非常激烈，只是為了維持現狀，因為擔心菲律賓佔領無人島礁。中方沒有表現要佔領無人島礁的意圖」。

胡波並指出，中國仍遵循鄧小平的擱置爭議政策與方針，「只要菲律賓和越南等方不做進一步的挑釁，中國也不會透過強力手段改變現狀」，但他也提醒，外界不應誤將中國的克制視為擴張，「中國需被鼓勵，否則時間一長，中國可能會換條路徑擴張」。

在活動第二場次接近尾聲時，有新加坡外交人員發問，是否存在除傳統管道外的其他爭端解決機制，例如協調斡旋或替代方案。對此，華陽海洋研究中心副研究員包毅楠回應稱，「有學者提出創建國際調解院，或許可透過該機制解決中國與菲律賓或其他國家的爭端」。