設瞭望哨配對講機通風報信　湖南破特大盜採稀土案　9人當庭認罪

橫跨湘、贛、粵三省的特大非法盜採稀土礦犯罪集團，在山口設瞭望哨、配對講機通風報信，以極強的反偵查手段瘋狂作案一年多，共盜採稀土礦50餘噸。2025年9月，湖南郴州市汝城縣公安局偵破該案，12人落網，為國家挽回生態環境損失220餘萬元（人民幣，下同）。

近日，汝城縣人民法院開庭審理汝城縣公安局偵破的「7.19」非法盜採稀土礦案，9名被告當庭認罪悔罪。



犯罪集團採用原地浸礦方式作業。（汝城公安）

汝城公安介紹，2025年7月接獲民眾舉報稱，有人在大坪鎮一山場盜採稀土。汝城縣森林公安局聯合自然資源局到場核查，發現該山場山體植被遭到嚴重破壞，裸露的土層被防滲薄膜覆蓋，山坡溝壑密布，山間遍布注液孔洞，大量膠軟管將母液從山頂孔洞引向沉澱水池，確認為一採用原地浸礦方式作業的稀土盜採窩點。

犯罪集團在大坪鎮一山場盜採稀土。（汝城公安）

裸露的土層被防滲薄膜覆蓋。（汝城公安）

警方成立專案組，並克服案發地山高林密、地形複雜等困難，快速鎖定盜採稀土的4名主犯黎某財、寧某清、寧某平、寧某明，並在廣東省仁化縣等地公安機關的協助下，於案發24小時內拘捕4人。

警方橫跨多地拘捕涉案疑犯。（汝城公安）

警方查明，2024年6月至2025年7月間，黎某財等4人在湘粵兩省交界的山場盜採稀土礦。他們未取得任何採礦許可，特意僱用江西定南有非法盜採稀土經驗的任某柱、張某華、魏某橋、謝某金等人提供技術支持、物資運輸等幫助。犯罪集團在山口設瞭望哨、配發對講機通風報信，反偵查意識極強。鐘某平、歐陽某平、張某明知銷售的稀土礦為盜採，仍多次予以收購，非法獲利100多萬元。

專案組鎖定後續的非法採礦、掩飾隱犯罪嫌疑人後，橫跨4省，先後遠赴廣東、江西、福建等將鐘某平、任某柱、張某華、魏某橋、謝某金等人拘捕歸案。

警方橫跨多地拘捕涉案疑犯。（汝城公安）

警方拘捕涉案疑犯歐陽某平，並在其駕駛的車輛上查獲稀土礦1.8噸。（汝城公安）

2025年9月，警方得知江西定南有中元節回家團聚的習俗，提前在歐陽某平家附近蹲守，最終在中元節當日拘捕回家過節的歐陽某平，並在其駕駛的車輛上查獲稀土礦1.8噸。

歷時數月，汝城縣公安偵破該案，12名疑犯全部落網，當場查扣稀土原礦5.27噸、精礦1.8噸及大量作案工具。經查，該集團共計盜採稀土礦50餘噸，已銷售45噸，涉案總價值約160萬。

汝城縣人民法院開庭審理汝城縣公安局偵破的「7.19」非法盜採稀土礦案，9名被告當庭認罪悔罪。（汝城公安）

近日，汝城縣人民法院開庭審理非法盜採稀土礦案，9名被告當庭認罪悔罪。法院對提供技術、運輸、望風等幫助的人員以共犯論處，3名疑犯被檢察院作出相對不起訴的決定。法院通過公益訴訟追責，讓違法者為生態破壞「埋單」，受損生態正在修復。