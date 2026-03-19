稀土｜中國再獲｢工業黃金｣　四川甘肅發現4個稀土等關鍵資源新礦

中國近期在四川與甘肅地區發現4個固體礦產新礦，分別為稀土、螢石、重晶石以及銻礦。其中稀土具備光、電、磁及催化功能，被譽為「工業黃金」，從傳統產業到高科技產業都用到它。



中國一處稀土礦開採作業。（路透社）

綜合財聯社、快科技等媒體報道，根據自然資源部3月18日信息，四川冕寧與甘肅宕昌地區近期發現了四種關鍵礦產資源，分別為稀土、螢石、重晶石以及銻礦。中國找礦戰略行動再次取得重大突破。

公開資料顯示，稀土是鑭、鈰、鐠、釹等17種金屬元素的統稱，有｢工業黃金｣之稱，是製造光纖、核工業、超導等高科技產品，以及雷達、坦克、飛機和導彈等尖端軍事武器的必備原料。而螢石和重晶石則是化工與能源開採的重要基礎材料。它們是製造精密設備、高性能半導體器件及先進武器系統的關鍵原材料，關係到中國產業的安全與全球競爭力。

報道稱，這次新礦產的發現是中國新一輪找礦突破戰略行動的又一重要成果。這些固體礦產的探明，不僅豐富了中國的資源儲備，也為相關產業鏈的穩定供應提供了堅實的物質保障，具有極高的戰略價值。

中國發現四個稀土等關鍵礦產資源新礦。（自然資源部）

據了解，「十四五」時期（2020年至2025年），中國新發現10個億噸級油田、19個大型氣田，鈾、銅、金、鋰、鉀鹽等關鍵礦產資源量大幅增長，西藏超億噸級銅礦、山東萊州西嶺超大型金礦以及四川雅江發現的亞洲最大單體鋰礦等一批世界級資源基地相繼浮出水面。