2026世界人工智能大會｜管住「智能體」　大會尋治理之路

20日，2026世界人工智能大會（WAIC）在上海閉幕，為期4日的大會上，AI Agent（智能體）成為高頻詞，業界焦點從「大模型能力」轉向「AI自主性探索」。而圍繞AI自主性帶來的安全挑戰，大會多場以安全與治理為主題的論壇受到關注，產學界及國際組織代表就治理困境與出路展開討論。



智能體的「自作主張」已是人們面臨的現實挑戰。智能體在深夜擅自修改系統權限、瞞著工程師挪用服務器資源「挖礦」、強行清空安全負責人的個人郵箱，這類事件自2026年初以來已不鮮見。隨著AI技術快速迭代，人與AI的關係從「人主機輔」正邁向「智能夥伴」。如何平衡AI發展與治理，守住安全、合規與倫理的邊界成為關鍵。

清華大學公共管理學院院長朱旭峰在本次大會發布《智能體安全治理框架1.0》時表示，AI智能體對人類的安全威脅總體上分為四層。一是知識認知系統風險，包括形成知識污染、事實錯誤、幻覺、偏見等；二是場景交互系統風險，特定場景中智能體可破壞數據、賬戶、資產和設備等；三是指向社會群體，對群體關係、市場機制、公共制度和社會機制秩序造成威脅和破壞；四是對物理環境和生態系統會產生威脅和破壞。

7月17日至20日，以「智能夥伴 共創未來」為主題的2026世界人工智能大會（WAIC）在上海舉行。（中新社）

從當前發展來看，第三方研究和咨詢機構安遠AI在會場發布最新一期前沿AI風險監測報告時指出，2026年以來，該機構監測到的全球47個前沿模型，顯現出四大新安全挑戰：前沿模型已能自主發現軟件系統漏洞並存在發動攻擊的風險；AI開始出現遞歸式自我進化，可催生無法預期的行為；智能體正把AI能力嵌入各類軟件棧（Software Stack），包括銀行、醫院、工廠等基礎設施的安全風險上升；AI原生循環將假設、實驗、分析的技術迭代週期從數年壓縮到數天，風險加速疊加，意味著人類對AI審查時間被嚴重壓縮。

對此，與會學者密集發聲。上海人工智能實驗室主任助理胡俠指出，當前AI「攻擊事件」已經出現，未來物理AI如機器人直接與現實世界交互將帶來更多問題，需要盡快設計安全開發政策與工具。

美國AI公司Anthropic研究工程師Jeff Wu進一步說明瞭智能體部署的風險。他以駕駛作比稱，人類駕車雖危險，卻不存在所有人同時撞向行人的系統性風險，而先進AI軟件部署到汽車上，一次更新就可能在極短時間內觸發大規模故障。西湖大學教授金耀初認為，當前許多人對AI過於信任，其實系統仍然脆弱，尤其在多智能體協同場景下，可能湧現出難以預測的危險，應提高信任門檻。

7月19日，2026世界人工智能大會「前沿AI與智能體安全論壇」在上海舉行。多名學者圍繞如何平衡AI發展與治理，守住安全、合規與倫理的邊界，展開探討。（中新社）

面對快速攀升的風險，大會上，多方提出建議。阿里巴巴集團智能體高級安全專家楊小芳認為，管理對象已從靜態模型技能變為動態變化的智能體，企業需轉向對智能體的行為分析，從被動控制走向主動的工程化管理，建立機制並貫穿項目全生命週期。安遠AI專家也主張安全與技術保持平衡協同發展，在AI技術發展流程中內嵌安全機制以應對風險。其實，今年5月，內地多部門已聯合印發《智能體規範應用與創新發展實施意見》，系統部署智能體治理架構、應用場景和產業生態，為產業發展划定「安全底線」與「創新空間」的雙重邊界。金耀初還認為，亟須向公眾說明AI系統的脆弱性，幫助社會建立與技術發展相匹配的認知。

值得注意的是，關於全球人工智能治理的討論，今年7月完成了一次耐人尋味的「接力」。從日內瓦舉行的首屆聯合國人工智能治理全球對話，到在上海舉辦的2026世界人工智能大會，討論聚焦同一個話題：國際社會如何把已有的治理理念轉化為國際合作行動。

7月18日，商湯科技在「基座大模型架構創新與生態合作論壇」上展示其AI Agent製作的世界人工智能大會9週年主題畫作，可見中國9年來AI發展重心變遷。

本屆大會上，中國接連發布的三份文件尤為矚目。《人工智能合作發展行動計劃》提供合作框架，傳遞出「AI不是零和遊戲」、中國願與全球共享發展成果的信號；《智能體互信互聯互操作全球合作倡議》則著力推動建立智能體協同發展的國際標準；《國際人工智能倫理治理行動計劃》對接聯合國《未來契約》《全球數字契約》，旨在構建全球協作的倫理治理框架。

聯合國開發計劃署代表亞歷山大·德克羅表示，各國AI就緒度差異巨大，不少國家尚不具備基本的發展與管理能力，社會整體準備滯後。朱旭峰認為，當前全球已出台60余套AI治理框架，接下來可共商兩點，一是各國可彼此借力本土成熟監管實踐，中國的前沿探索尤具參考價值；二是針對AI跨境數據流動等無國界風險，必須依託國際組織建立常態化多方磋商機制。

從本屆大會傳遞的信號來看，AI智能體正將安全從一個技術問題推升為涉及基礎設施、社會制度與國際協作的系統性議題。單一的技術修復或事後監管已顯不足，治理需要向上凝聚價值共識，同時向下嵌入工程實踐，並在速度上與機器風險的疊加展開競賽。而這一切的起點，需要人們保持對技術的持續審視，而不是把AI交給一個無人監督的加速循環。