2026世界人工智能大會｜機械人不在舞台表演　而是進廠「打工」

2026年世界人工智能大會（WAIC）上，具身智能參展企業從去年的80多家飆升至200多家，超過300台機械人真機同台亮相，這個規模放在兩年前幾乎不可想像：2024年，這個數字還是25款。



從眾多媒體的報道中，我們也能窺見今年展會的最明顯的變化，曾經佔據C位的武術表演和舞蹈編排大幅減少，取而代之的是拆垛、上料、裝配、巡檢等真實作業場景，機械人，集體「進廠打工」了。



2026年世界人工智能大會（WAIC）上，人形機械人在展示精湛球技。（中新社）

從「會表演」到「會幹活」

據《環球網》，智元聯合創始人、總裁兼首席技術官彭志輝在現場表示「過去兩年，人形機械人的『炫技』幾乎成了行業標配——跳舞、翻跟頭、寫毛筆字，每一項都在證明『我能動』。但今年WAIC的展台上，機械人們在集體工作，證明『我有用』。」

WAIC 2026最明顯的轉變是，具身智能正在從過去兩年的「秀能力」「炫技」，轉向真正的部署態和生產力釋放。

人形機械人在分揀商品。（中新社）

這種轉變最生動的案例來自睿爾曼智能。就在大會開幕前兩天，它的RealBOT機械人剛剛在新疆伊寧六星街藍寶石餐廳完成拉條子、穿肉串、烤肉串、切菜等真實後廚作業。

從和麵拉條的柔性操作，到鐵簽穿肉的精準穿刺，再到炭火烤肉的高溫作業，一台機械人同時應對「軟、硬、熱」三種截然不同的物理交互。兩天後，它便站上了WAIC的展台。

RealBOT機械人剛剛在新疆伊寧六星街藍寶石餐廳完成拉條子、穿肉串、烤肉串、切菜等真實後廚作業。（央視新聞）

RealBOT機械人剛剛在新疆伊寧六星街藍寶石餐廳完成拉條子、穿肉串、烤肉串、切菜等真實後廚作業。（央視新聞）

展會現場，RealBOT-S2開冰箱門、RealBOT-L2通過遠程網絡沏茶，引來眾多圍觀。更令人震撼的是毫秒級延遲的遠程協同，遠在北京的操作員實時控制上海展台的機械人，完成溫杯、投茶、注水、出湯。

RealBOT-L2通過遠程網絡沏茶。（鳳凰網）

樂聚機械人則把「無濾鏡真幹活」的理念貫徹到底，展區幾乎1:1復刻真實工廠產線，紙箱拆垛、塑料箱拆垛、小件上料三台量產級機械人各司其職，箱體歪了自己校準，全程不用人工插手。工作人員透露，這套方案已在長三角多家製造工廠試運行了3到4個月。

目前，樂聚機械人的紙箱拆垛方案落地海晨倉庫，連續8小時穩定作業，成功率95.8%。（新浪科技）

人形不再是唯一 具身智能迎來「交卷時刻」

從機械人的形態上，人形不再是唯一主角，宇樹科技帶來了全球唯一一款同時具備「量產、載人、雙足/四足無縫切換」能力的載人變形機甲GD01。

潤科具能則發佈了全球首款半人馬機械人，上半身保留了雙臂的自由度，可以像人一樣抓取、擰轉、操作工具；下半身則採用四輪足構型，融合了輪式的速度與足式的高通過性。

宇樹科技CEO王興興展示GD01載人變形機甲。（影片截圖）

潤科具能則發佈了全球首款半人馬機械人。（IT之家）

輪式和四足這些成熟形態也找到了更明確的場景，從中不難看出，行業已經從『要不要做機械人』的階段，走到了『做什麼樣的機械人』的階段。」

在此基礎上，據《封面新聞》，具身智能企業的路線分化明顯，一條路徑指向生產力場景，工廠產線、物流倉儲、商業服務；另一條則指向家庭場景，情感陪伴、多代際溝通、日常生活參與。

其中，智元遠征A3 Ultra成為本屆WAIC「鎮館之寶」中唯一一款具身智能機械人。這款174厘米高、全身超50個自由度的全尺寸人形機械人，搭載端到端VLA工業具身大模型，現場完成晶片料盤上下料、零部件裝配、車間巡檢全自主作業。它是全球首款量產可商業化部署的全尺寸人形機械人。

智元遠征A3機器人在展會現場打乒乓球。（新華社）

另有商家把人形機械人做小，用價格換入場券。松延動力推出身高不到1米的小布米，定價9998元（人民幣，下同），成為市面上第一款萬元以內的量產人形機械人。

松延動力推出身高不到1米的小布米。（新浪財經）

鹿明機械人現場展示了AI迷你雙足人形「鹿小明」，僅89厘米，可跟隨音樂起舞。加速進化則把展台變成小型足球場，一批身高不到1米的機械人自主踢球、非遙操，射門力道猛還會假動作。

AI迷你雙足人形「鹿小明」。（鈦媒體）

機械人的鬆弛感

本屆WAIC上，近60台人形機械人分散在會場各處做導覽、做講解、做問詢——這是國內大型展會頭一回大規模讓人形機械人「上崗」，不是擺在那裏拍照，而是真的在幹活。

當然，機械人也有「累」的時候，不少網民在社交媒體發佈了這些機械人休息時的有趣瞬間，展館裏的機械人似乎也需要一點「鬆弛感」。

這些看似有趣的瞬間，也提醒人類，做機械人，並不只是造出一個本體那麼簡單，它們也是一個需要被持續維護和服務的「群體」。

當上百台人形機械人在場館裏各司其職，不再是靜態陳列而是真的在幹活時，背後圍繞它們提供電池、零部件、數據、訓練平台和維護服務的「賣鏟人」，往往比機械人本身更早找到生意。