菲爾茲獎｜中國90後數學家王虹登頂　為百年來首位中國籍女性得主

2026年7月23日，四年一度的數學界最高榮譽菲爾茲獎在美國費城揭曉。中國數學家王虹與鄧煜雙雙獲獎，實現了中國籍數學家在此獎項上零的突破。其中，王虹更一舉創造三項紀錄：史上第三位女性得主、首位中國籍女性得主，以及首位本科畢業於中國內地高校的得主。



中國90後數學家王虹登頂菲爾茲獎。（中國婦女報）

中國數學家王虹。（網絡圖片）

王虹登頂菲爾茲獎連創三記錄

據《觀察者網》，王虹獲獎創造三個紀錄：歷史上第三位女性菲爾茲獎得主、首位獲得菲爾茲獎的中國女性數學家、首位本科畢業於中國內地高校的菲爾茲獎得主。

公開資料顯示，虹1991年生於廣西桂林平樂縣，父母為鄉鎮中學教師。她與Joshua Zahl合作發表127頁論文，攻克困擾數學界百餘年的三維掛谷猜想，該猜想探討一根針在三維空間中旋轉掃過所有方向所需的最小區域問題。韋東奕此前曾驗證王虹對「掛谷猜想」的證明並撰寫詳細報告。陶哲軒評價其為「幾何測度論領域的驚人進步」。

中國數學家王虹。（網絡圖片）

公開資料顯示，菲爾茲獎每四年頒發一次，每次獲獎者不超過四位，以獎勵當年未滿40歲、在數學領域做出傑出貢獻的學者。菲爾茲獎是國際數學界最高榮譽之一，被譽為「數學界的諾貝爾獎」。

菲爾茲獎每四年頒發一次，每次獲獎者不超過四位，以獎勵當年未滿40歲、在數學領域做出傑出貢獻的學者。（網絡圖片）

諾獎通常表彰經受長期檢驗的重大成就，獲獎者常為60-70歲；菲獎更關注青年數學家的原創能力、顛覆性與未來潛力。百年間全球菲獎得主總數僅有數十人，稀缺度遠超諾獎。

1982年、2006年，丘成桐、陶哲軒兩位華裔數學家摘得菲獎，但始終沒有一位中國籍數學家登上這一領獎台。而且，該獎項近百年間總共僅誕生兩位女性獲獎者。