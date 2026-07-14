菲爾茲獎名單疑洩漏　王虹鄧煜上榜　首迎中國籍得主即梅開二度？

四年一度的國際數學家大會（International Congress of Mathematicians）將於7月23日在美國費城召開，屆時將頒發包括菲爾茲獎在內的各獎項。近日，有網民通過解碼ICM2026官網日程表的前端代碼發現，四位獲獎者分別是鄧煜（Yu Deng）、王虹（Hong Wang）、John Pardon、Jacob Tsimerman。若鄧煜和王虹同時獲獎得到官方確認，那麼將成為菲爾茲獎第一次有中國籍數學家獲獎，中國也將成為達成這一成就的第一個亞洲國家。



ICM官網日程表被解碼 中國2數學家上榜菲爾茲獎

有網民通過解碼ICM2026官網日程表的前端代碼發現四位獲獎者。（IT之家）

綜合《觀察者網》、IT之家報道，有網民發現，在ICM2026官網日程表的前端代碼中，藏著四條被標記為「HIDDEN」的菲爾茲獎得主演講字段。據解碼，名單顯示了四個名字，分別為John Pardon、Jacob Tsimerman以及兩位中國數學家王虹、鄧煜。隨後，ICM官網短暫下線，恢復後所有「HIDDEN」條目被刪除，但相關名單數據已被網民保存和截圖。

中國或將成為第一個「同屆雙響」的亞洲國家

報道指出，菲爾茲獎自1936年設立，此前，同一屆中有兩位來自同一國家的數學家共同獲獎的情況，只發生過五次。這些數學家來自於美國、法國、英國、俄國，恰好是聯合國安理會除中國之外的四個常任理事國。若名單確定，將成為菲爾茲獎第一次有中國籍數學家獲獎，也將使中國成為達成這一成就的第一個亞洲國家。

中國數學家王虹。（網絡圖片）

中國數學家鄧煜。（網絡圖片）

報道介紹，王虹和鄧煜於2007年同屆進入北京大學，在同一個校園裏有過兩年交集。王虹1991年出生，現為法國高等科學研究所終身教授，2025年，她攻克困擾學界半世紀的三維掛谷猜想，接連斬獲克雷研究獎、塞勒姆獎等多項國際獎項；鄧煜1989年出生，現為美國芝加哥大學教授，近年以第一作者身份破解狹義希爾伯特第六問題，以數學嚴格方式推導出從微觀粒子系統到宏觀玻爾茲曼方程的完整邏輯鏈條。

中國數學家王虹。（網絡圖片）

中國數學家王虹。（網絡圖片）

中國數學家鄧煜。（解放日報）

1982年，丘成桐成為首位華人菲爾茲獎得主，但獲獎時已是美國籍。2006年，陶哲軒獲獎，同樣不是中國籍。兩位華人巨匠的成就讓華人世界驕傲，卻也讓中國數學界始終留存一絲遺憾。

《觀察者網》評論稱，「中國數學界等待這一天，已經等了太久。而當它終於到來時，它以雙倍的份量降臨。王虹與鄧煜的故事，不僅是個人的登頂，更是一個國家數學實力從「量變」走向「質變」的集體敘事。橫亙六十年的『四常』壁壘，終於等到了來自東方的第五個破壁者。」