颱風紅霞或於潮州到深圳一帶登陸　料廣東周日所有列車停運

撰文：盛昀
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《央廣網》消息，受颱風紅霞影響，為確保旅客列車運行安全，國鐵廣州局根據颱風和降雨影響範圍，自7月25日起，廣東省內高速、普速列車將陸續停運，預計7月26日廣東省內全部高鐵、普速列車停運。

據廣東氣象局最新消息，今天（7月24日）凌晨2點，今年第12號颱風「紅霞」生成。今日11時其中心位於距離廣東省汕尾市東偏南方向約910公里的洋面上，也就是北緯18.7度、東經123.0度，中心附近最大風力8級（20米/秒），中心最低氣壓為995百帕。

預計，「紅霞」將以每小時25-30公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，24日夜間到25日凌晨移入南海東北部海面，強度繼續加強，最強可達颱風級或強颱風級（13～14級），將於25日晚上到26日早晨在廣東中東部沿海登陸（潮州到深圳，登陸強度為12～13級颱風級，不排除14級強颱風級）

7月24日6時15分，颱風「紅霞」的衛星雲圖影像。（國家衛星氣象中心）
中央氣象台7月24日6時對颱風「紅霞」的路徑和強度預報。（中央氣象台）

具體停運車次信息，旅客可通過鐵路12306網站、手機客戶端查詢。鐵路部門將密切跟蹤颱風及雨情變化，動態調整列車運行方案。由此給廣大旅客出行帶來不便，敬請諒解。請有出行計劃的旅客密切關注鐵路12306官方信息及車站公告，及時掌握列車開行動態，合理安排行程。

2月2日，搭乘2026年深圳地區春運首班車C7152次深圳北到岳陽東列車的乘客在深圳北站站台乘車。（新華社）
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