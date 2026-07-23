颱風「紅霞」將生成　預計本周末在廣東珠海至福建漳浦沿海登陸

據中央氣象台7月23日消息，菲律賓以東熱帶低壓已於23日早晨在菲律賓以東洋面上生成，早晨5點鐘其中心位於菲律賓馬尼拉偏東方向大約1020公里的洋面上，就是北緯15.8度、東經130.4度，中心附近最大風力有7級（15米/秒），中心最低氣壓為1000百帕。



菲律賓以東熱帶低壓未來120小時路徑概率預報圖。（中央氣象台）

將於未來12-24小時發展為今年第12號颱風「紅霞」

據《封面新聞》引述中央氣象台消息，預計，該低壓將以每小時25-30公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強，將於未來12-24小時發展為今年第12號颱風「紅霞」。

中央氣象台預計強度為颱風級或強颱風級

穿過巴士海峽後，25日凌晨移入南海東北部海面，最強可達颱風級或強颱風級（35-45米/秒，12-14級），向粵閩沿海靠近，將於25日晚上至26日早晨在廣東珠海到福建漳浦一帶沿海登陸（33-42米/秒，12-14級，颱風級或強颱風級），登陸後逐漸轉向北偏西方向移動，強度逐漸減弱。

位於菲侓賓以東的熱帶低氣壓7月23日下午2時集結在香港之東南偏東約1,590公里，天文台料7月25日稍後至26日凌晨在香港以東約200公里惠來縣一帶登陸。該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴後，料命名「紅霞」。（天文台圖片）

目前，根據《廣東海事局防熱帶氣旋應急預案》等有關規定，廣東海事局決定於7月23日08時啟動防熱帶氣旋四級應急響應，請各相關單位嚴格按照防台預案，堅決做好各項防禦措施，確保水上交通安全。

據汕尾發佈7月23日消息，預計25日至27日期間，颱風「紅霞」將給汕尾市帶來嚴重風雨影響。根據《汕尾市防汛防旱防風防凍應急預案》有關規定，汕尾市防汛防旱防風指揮部已於7月23日8時30分啟動防風Ⅳ級應急響應。