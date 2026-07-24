啟動台灣以東海域漁業資源調查　官媒：治理正式延伸至經濟領域

央視旗下新媒體「玉淵譚天」今（24）日發文表示，中國農業農村部中國水產科學研究院東海水產研究所7月17日至23日在台灣以東海域展開漁業資源調查，並稱此舉標誌著中國大陸對相關海域的治理行動已由海上執法進一步延伸至經濟領域。



文章指出，台灣以東海域漁業資源豐富，是金槍魚等重要經濟魚種的主要產卵場。此次調查主要針對魚類種類、數量、經濟價值、海洋環境，以及資源養護管理方式等內容進行研究，作為後續漁業資源養護管理的基礎。

中國大陸已經在台灣以東相關海域建立漁業資源帳本，象徵治理工作正式邁入經濟領域。（玉淵譚天）

玉淵譚天在文章中指出，近兩個月來，中國大陸已多次在台灣以東海域展開不同類型行動，包括6月1日中國海警於相關海域依法執法巡查、6月10日交通運輸部完成台灣東部海域海上交通專項執法及掃測行動，以及6月16日至18日自然資源部進行海洋環境調查。

文章稱，從此前維護海上秩序的執法巡查，到如今調查魚類種類、數量及分布，中國大陸已經在台灣以東相關海域建立漁業資源帳本，象徵治理工作正式邁入經濟領域。

據報道，此次調查由「藍海201」科學調查船執行，也是該船首次前往台灣以東海域。「藍海201」為中國水產科學研究院東海水產研究所3000噸級漁業綜合科學調查船，配備漁業資源調查、環境生態調查、海洋理化分析及遙感與聲像評估四大科學調查系統。

有專業人士向玉淵譚天表示，從經濟及資產管理角度而言，台灣以東相關海域的漁業資源養護管理具有長遠戰略價值，因此此次調查旨在建立一套可作業、可重複、能持續累積數據的調查能力，為未來持續調查建立統一標準。

2023年4月8日至10日，解放軍東部戰區在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，日前通過巴士海峽抵達台灣東部海域的山東艦航母編隊也參演了。（樞密院十號微信公眾號）

文章指出，台灣以東海域屬於動態變化的生態系統，不同季節及不同年度的魚類資源均可能出現變化。隨著新修訂《中華人民共和國漁業法》將資源調查、資源評估等環節納入制度安排，未來將持續推進相關海域漁業資源調查及評估工作，掌握魚類資源分布、數量、繁殖能力及年度變化，作為推動漁業資源可持續開發利用的重要依據。

文章又指出，本次調查部分海域與台灣漁船在台灣東部海域的傳統作業海域存在重疊，並強調「誰來調查資源、誰來評估資源、誰來養護管理，都是漁業權益的具體內容」。

值得注意的是，執行此次任務的調查團隊向玉淵譚天表示，「漁權就是海權」。文章稱，相關主張「扎根於歷史性權利和國際海洋法」，並表示，在歷史事實及現代法理基礎下，中國大陸在相關海域具備勘查、開發、養護及管理生物資源的主權權利，是海權的具體體現，同時強調有關治理旨在保障包括台灣同胞在內的中國漁民合法生計及權益。