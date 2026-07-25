颱風紅霞｜汕尾市宣布五停：沃爾瑪蔬菜蛋糕被搶空、熊大雕像被綁

【三號強風信號／熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／8號風球】據央視新聞，7月25日8時，颱風「紅霞」中心位於廣東汕尾東南方向約380公里，中心附近最大風力有12級（33米/秒）。預計7月25日夜間至26日早晨，「紅霞」將在香港到廣東惠來一帶沿海登陸。



7月25日，汕尾市防汛防旱防風指揮部發布通告，自25日起在全市範圍內分批實行「五停」，即停課、停工、停產、停運、停業。位於汕尾市香洲路的沃爾瑪門店，距海邊僅200米，有網民分享24日晚間許多民眾前往該店搶購物資備戰颱風的影片。影片顯示，部分貨架上空空蕩蕩，商品幾乎被顧客買光，沃爾瑪門口的熊大雕像更被綁在柱子旁邊避免被大風吹走。



《極目新聞》報道，一位網友在影片中介紹24日晚間大家瘋搶物資的盛況，「蛋糕櫃子都清空了，這邊的蔬菜也只剩一些了。這邊往日會剩下許多便捷食物，現在只剩幾個豬腳。員工一直在上架泡面，人山人海，大家都在排隊買單。」

7月25日下午4時許，汕尾沃爾瑪門店相關人士透露，確實有不少顧客囤物資備戰颱風，超市的銷量也比平時銷量高一些，「物資準備比較充足」，他介紹，為應對市裡面的「五停」要求，他們門店已於下午3時關門，暫停營業。該門店另一人士介紹，貨架上的部分物資被買光後，會迅速補貨。

據「廣東天氣」發布的圖片，汕尾沃爾瑪超市門口的一隻大熊雕塑，被用繩子綁在柱子上，以防被颱風吹走。對此，沃爾瑪店人士回應，這應該是大樓物業的舉動。

中央氣象台7月25日18時發布暴雨紅色預警、繼續發布颱風橙色預警，交通運輸部啟動強降雨一級防禦響應、維持颱風二級防禦響應。

中央氣象台指出，預計「紅霞」將以每小時20-25公里的速度向西北方向移動。

中央氣象台指出，預計「紅霞」將以每小時20-25公里的速度向西北方向移動，將於今天夜間至明天（26日）凌晨在香港到廣東陸豐一帶沿海登陸（33-42米/秒，12-14級，颱風級或強颱風級），登陸後轉向北偏西方向移動，強度逐漸減弱。