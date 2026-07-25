颱風紅霞｜致災風險高 中國氣象局啟動重大氣象災害二級應急響應
撰文：朱加樟
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央視今日（25日）早上報道，內地中央氣象台指，預計今年第12號颱風「紅霞」將於25日夜間至26日早晨在香港到廣東惠來一帶沿海登陸（颱風級或強颱風級），過程維持時間長、累計雨量大、致災風險高，中國氣象局啟動重大氣象災害（颱風、暴雨、強對流）二級應急響應。
報道指，中央氣象台25日早上6時繼續發布颱風橙色預警、強對流天氣藍色預警，發布暴雨橙色預警。
中央氣象台指，25日早晨5點鐘，「紅霞」中心位於廣東汕尾東南方向約450公里的南海東北部海面上，就是北緯20.3度、東經118.8度，中心附近最大風力有12級（33米/秒），中心最低氣壓為975百帕，七級風圈半徑150-280公里，十級風圈半徑50公里。
預計，「紅霞」將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強，並向粵東沿海靠近，今日夜間至26日早晨將在香港到廣東惠來一帶沿海登陸（35-42米/秒，12-14級，颱風級或強颱風級），登陸後轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。
中央氣象台又預計，25日早上8時至26日早上8時，南海東北部、巴士海峽、台灣海峽、東海南部、台灣南部沿海、福建沿海、廣東中東部沿海將有6-8級大風、陣風9-10級，其中巴士海峽、南海東北部的部分海域風力可達9-10級、陣風11-12級，颱風中心經過的海域或地區風力有11-13級，陣風14-15級。
中央氣象台預計，25日早上8時至26日早上8時，廣東東部和南部沿海、福建南部和西部、台灣東南部部分地區有大到暴雨，廣東東南部、台灣東南部等地部分地區有大暴雨，廣東東南部沿海局地特大暴雨（250-320毫米）。
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