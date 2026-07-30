中國加強版「動力心臟」爆單　出口逾30個國家地區　訂單排至2027

近日，「軸向磁通電機」在中國首次實現規模化量產，並在全球動力市場掀起巨浪。浙江金華一家軸向磁通電機的生產企業執行總裁透露，工廠「訂單實現三倍增長，營收翻番」，已經排到了2027年。



「軸向磁通電機」在中國首次實現規模化量產。（央視財經）

「軸向磁通電機」在中國首次實現規模化量產。（央視財經）

中國「小圓盤」成搶手貨 出口逾30國家地區

據《央視新聞》報道，「電機」被譽為現代工業的「動力心臟」。傳統徑向磁通電機像笨重的「圓柱體」，磁場垂直於輸出軸。但軸向磁通電機扁平如「圓盤」，磁場平行於輸出軸。基於此結構，在同等功率下，機電能量轉換面積更大，而體積和重量各減少50%。

在同等功率下，機電能量轉換面積更大，而體積和重量各減少50%。（央視財經）

報道介紹，軸向磁通電機的技術雛形誕生於1821年，但因材料、結構、工藝三大瓶頸，這項技術「沉睡」了兩個世紀。

軸向磁通電機生產企業鑽研稀土磁鋼配方，從熱加工到成型全流程升級，造出耐高溫、高磁能積的專用磁鋼，一舉攻克退磁「命門」，解決了電機在高溫下容易退磁的「百年難題」。此外，企業還自產自研，投入約人民幣六千萬元在量產線上，實現152道工序全自動化，良品率達98%以上。目前，該企業在軸向磁通領域累計申請專利1708項，位居全球前列。

企業執行總裁透露，工廠「訂單實現三倍增長，營收翻番」，生產已經排到了2027年一季度。（央視財經）

企業執行總裁透露，工廠「訂單實現三倍增長，營收翻番」，生產已經排到了2027年一季度。儘管5條規模化產線滿負荷運轉，年產能30萬台，依然供不應求。據出口數據顯示，軸向磁通電機出口土耳其同比飆升520%，出口泰國增長150%，產品已覆蓋30多個國家和地區，歐美老牌工業國也在「加急催單」。

激活下游綠色產業鏈 超100個應用場景等貨

報道介紹，軸向磁通電機這一「小圓盤」激活了下游的綠色產業鏈。浙江一電動越野機車生產企業產線訂單已經排到了10月份。負責人稱，產品出口到80多個國家和地區，且下半年開始產能還會不斷提升。

浙江一電動越野機車生產企業產線訂單已經排到了10月份。（央視財經）

新能源重卡裝上軸向磁通電機後，車身減重200公斤，電耗直降5%-10%。據悉，今年上半年，國內新能源重卡累計銷量同比增長85%，6月單月暴漲107%，頭部車企已將年銷售目標上調至5萬輛。此外，電動船舶、人形機械人等9大核心產業、超100個應用場景都在排隊等貨。