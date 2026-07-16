中國「預製」變電站全球爆單　400千伏高壓變電站6個月即建成送電

全球算力與數據中心需求持續擴張，帶動中國電力設備出口大幅增長。山東青島特銳德電氣近日宣佈，其自主研製的400千伏預製艙變電站在阿曼成功送電，這是中國出口的電壓等級最高、系統集成方案最全的預製艙式變電站。項目從接單到送電僅用6個月，遠超傳統土建變電站一年半至兩年的工期。



阿曼項目是出口的電壓等級最高、系統集成方案最全的一個預製艙式變電站。（央視財經）

「搭積木」建變電站 工期由一年半縮短至6個月

據《央視新聞》，近日，在阿曼一座400千伏預製艙變電站近日成功送電。這座變電站分為4座功能獨立、系統協同的集成預製艙，整體由24個標準化功能模塊拼裝組成，全部在中國完成設計、生產、組裝與系統聯調。模塊漂洋過海抵達阿曼後，如同「搭積木」般進行拼接與系統連接。

山東青島特銳德電氣近日宣佈，其自主研製的400千伏預製艙變電站在阿曼成功送電，這是中國出口的電壓等級最高、系統集成方案最全的預製艙式變電站。（央視財經）

據山東青島特銳德電氣副總裁姬廣輝介紹，阿曼項目是出口的電壓等級最高、系統集成方案最全的一個預製艙式變電站。傳統土建式變電站建設周期要一年半到兩年，而這個項目只用了不到6個月，就走完接單、生產、海運、現場安裝調試到送電的全流程。

傳統土建式變電站建設周期要一年半到兩年，而這個項目只用了不到6個月，就走完接單、生產、海運、現場安裝調試到送電的全流程。（央視財經）

青島特銳德國際基地總經理助理徐國川介紹，以前整套產品適配海外標準周期長達一至兩年，現在依靠標準互通、差異化補項模式，能夠把時間縮到幾個月以內，每年節約成本上千萬元。

數據中心需求爆發 相關產品上半年出口增長30%

企業透露，今年上半年海外交付項目同比增長30%，市場火熱有兩大原因：一是數據中心、算力中心的建設對變壓器等電力設備和預製艙變電站的需求大幅增加；二是主動構建區域標準並推動國際互認，「技術出海」從源頭擴大了競爭優勢。

據青島大港海關統計，今年上半年山東省電工器材出口貨值267.3億元，同比增長9.3%，其中變電站和變壓器產品出口貨值超過70億元。

海關人士指出，這類電力產品主要銷往歐盟、中東、非洲、韓國等國家和地區，對歐盟、非洲出口增速尤為突出。高壓大容量變電設備、預製艙變電站出口量一路走高，已成為外貿全新增長引擎。