暗示對台統一？解放軍報引列寧談「未完成任務」聚焦建軍百年目標

中國人民解放軍將於8月1日迎來建軍99周年，國防部按慣例將於7月31日晚間舉行建軍節招待會。就在建軍節前夕，《解放軍報》刊發多篇文章，除強調「實現建軍一百年奮鬥目標到了關鍵期」，更引用列寧有關「沒有完成的革命任務」的說法，引發外界關注是否釋放對台政策訊號。



《解放軍報》第3版「強軍論壇」專欄文章指出，「軍旗所向，即是使命所至；戰鼓所鳴，必是衝鋒所向」，並引用列寧1921年紀念十月革命四周年時所言，「慶祝偉大革命的紀念日，最好的辦法是把注意力集中在沒有完成的革命任務上」。

文章續稱，「軍人的使命，硬核的詮釋是精武強能、向戰而行；軍旗的榮光，厚重的底色是拼搏奮進、強軍興軍」。文中並描述解放軍官兵在邊防、海上及空中的戰備情況，稱戍邊官兵枕戈待旦、堅守戰位、大國戰艦劈波斬浪、巡弋深藍、藍天衛士御風翱翔、傲視蒼穹。

文章最後強調，矚望明天，實現建軍一百年奮鬥目標到了關鍵期。這是人民軍隊必須扛起的時代重任、必須交出的歷史答卷。

2017年，慶祝中國人民解放軍建軍90周年閲兵。（資料圖片）

此外，《解放軍報》頭版轉二版刊發題為〈向著建軍一百年奮鬥目標闊步前行——以習近平同志為核心的黨中央引領人民軍隊書寫強軍興軍新篇章〉的長文，回顧近年解放軍建設成果，當中提及多項「首次」。

文章指出，解放軍實戰化聯合演訓曾首次對台島實施合圍，首次在台島以東設置實戰射擊靶場，並稱從邊防一線堅守，到東海、南海維權，再到台島周邊多軍兵種力量一體聯動、精準協同的強力封控懾壓，廣大官兵發揚一不怕苦、二不怕死的戰鬥精神，敢於鬥爭、敢於勝利，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

文章又表示，全軍堅決貫徹習主席決策指示，全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁，邊鬥爭、邊備戰、邊建設，加快提高打贏能力，確保在黨和人民需要的時候拉得出、上得去、打得贏。

除聚焦備戰工作外，文章亦再次談及軍隊反腐，強調堅決查處軍隊高層腐敗分子，有力清除了重大政治隱患，鞏固了人民軍隊純潔光榮。文中並稱，透過政治整訓，「我軍一度弱化的黨的領導得到加強，一度偏移的工作重心得到歸正，一度被認為剎不住的不正之風和腐敗現象得到遏制，一度惡化的政治生態得到扭轉」，聲稱解放軍已在革命性鍛造中浴火重生、換羽新生，為實現建軍一百年奮鬥目標提供更堅強的政治保障。