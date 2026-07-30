建軍節前解放軍推出《制勝》MV　四川艦、191遠箱火裝備首度公開

今年8月1日是中國建軍99周年。7月28日，中國人民解放軍新聞傳播中心官方公眾號「中國軍號」發布消息稱，將推出《制勝》影片。在《制勝》主題曲的MV影片中，出現諸多極具沖擊力的亮點鏡頭，其中，四川艦發射新型多功能幹擾彈、191遠程箱式火箭炮實彈射擊大口徑火箭彈的畫面都是首度公開亮相，展現出解放軍遠程精確火力打擊的硬核實戰能力。



「中國軍號」發布的遠程箱式火箭炮實彈射擊畫面。

「中國軍號」發布的遠程箱式火箭炮實彈射擊畫面。

2025年在中國人民解放軍建軍98周年之際，曾推出過影片《攻堅——矢志強軍向一流》，以一線軍人視角講述全軍部隊全力以赴打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰、矢志強軍向一流的生動故事。當時，影片中展示了福建艦航母、新型潛艇執行遠航任務以及火箭軍洲際彈道導彈發射等畫面。

《環球時報》採訪軍事問題專家張軍社，他表示，「今年推出《制勝》宣傳片預計還將曝光多款解放軍陸軍、海軍、空軍、火箭軍等軍兵種主戰裝備的最新訓練畫面，直觀彰顯我軍遠程打擊實力與捍衛國家主權、安全、發展利益的過硬能力。」

張軍社表示，在八一之際，解放軍通過宣傳片對外清晰傳遞解放軍現代化建設已邁入體系化、智能化、全域化發展階段。

此外，在《制勝》主題曲配發的畫面中出現了076型兩棲攻擊艦首艦四川艦發射新型多功能幹擾彈的畫面，張軍社對此表示，「該型幹擾彈與艦上配備的近程防空導彈、近防炮搭配，共同構建艦載末端防御體系，用於攔截來襲導彈等各類威脅目標。」

在《制勝》主題曲的MV影片

在《制勝》主題曲的MV影片

在《制勝》主題曲的MV影片

在《制勝》主題曲的MV影片

四川艦是海軍新一代兩棲攻擊艦，是推進中國海軍轉型建設發展、提升遠海作戰能力的關鍵裝備。四川艦於2024年12月下水，於2025年11月赴相關海域開展首次航行試驗任務。該艦滿載排水量4萬餘噸，設置雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，創新應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。截至目前，四川艦已順利完成多次試航任務。

報道稱，兩棲攻擊艦核心任務為執行立體登陸作戰，抵近敵方沿岸海域時，將同時遭遇空中、水面、水下多重武器打擊，在投送登陸兵力的同時，艦艇自身防御能力至關重要。完善的近防組合大幅提升四川艦在高危戰場環境下的生存性能，支撐艦艇應對高端海上作戰場景。

張軍社分析，「此次宣傳片畫面中出現的這款新型多功能幹擾彈可應對多元威脅，能夠針對敵方來襲導彈、艦炮彈藥、水下魚雷等目標發揮作用，兼顧對空、對水面、對水下防御。它可依據來襲目標類型自主匹配彈種，通過水聲幹擾、紅外幹擾、魚雷誘餌、多波段箔條幹擾等多種手段迷惑、偏移來襲攻擊武器，全方位強化艦艇末端防護與戰場生存能力。」

在《制勝》主題曲的MV影片

在《制勝》主題曲的MV影片

在《制勝》主題曲的MV影片

在《制勝》主題曲的MV影片

此外，191遠程箱式火箭炮實彈射擊大口徑火箭彈畫面此次也首次公開。「此前，191遠箱火發射火箭彈的畫面已公開過，此次首次公開的是它發射更大口徑火箭彈的畫面。這種大口徑火箭彈可以說是一種『戰術導彈』，精度更高，破壞力更大。」

軍事問題專家宋忠平亦指出，此次對外公開相關畫面，既是該型裝備列裝部隊、投入實戰化部署的直觀展示，也標志著其戰鬥力建設日趨成熟。同時，該型裝備的成熟列裝，將持續強化陸軍全域遠程火力打擊能力，是解放軍新質作戰力量發展的重要標志。

宋忠平介紹，191遠箱火具有射程遠、精度高、反應速度快、火力體系廣、點面結合等特點，特別是箱式彈藥補充方式能大幅縮短作戰準備時間。它們集戰役打擊、戰術支援為一體，可遠程壓制殲敵、精確打擊破敵，深度拓展陸戰能力新邊界，盡顯解放軍陸軍的「長劍鋒芒」。