主旋律電影《澎湖海戰》傳再撤檔　「悼明風」衝擊官方統一敘事

原定於7月25日在內地上映的歷史戰爭電影《澎湖海戰》，近日再度傳出上映計畫遭擱置，引發外界關注。有分析指出，這部以清朝攻取台灣歷史為題材的主旋律電影，雖高舉「統一台灣」敘事，卻意外觸動中國近年興起的「反清復明」民間史觀，使事件演變成一場涉及歷史詮釋與政治敘事的爭議。



據英媒報道，《澎湖海戰》由香港導演鄭保瑞執導，王學圻飾演施琅，易烊千璽飾演康熙皇帝，故事取材自1683年施琅率福建水師擊敗明鄭政權、促成台灣納入清朝版圖的歷史事件。儘管電影被列為「國家重點影片」，但微博官方帳號自6月中旬起便停止更新，至今未開啟預售。面對撤檔傳聞，出品方僅表示「未收到撤檔通知」。

有分析指出，電影雖以「孤懸必歸、分疆必合」及「統一台灣，勢不可擋」作為主要宣傳方向，但在當前政治氛圍下，相關歷史隱喻及兩岸議題，可能受到更嚴格的政治審查。

台灣中央廣播電台引述中國時事評論人陸青表示，《澎湖海戰》可能因涉及近期台海及南海局勢等政治聯想而受到影響。「如果在平時，這部主旋律的片子所給出來的暗喻和影射，未必能夠上升成為政治信號，但在這個時候，一些暗喻和影射就會受到更嚴格的政治審查，因為這部片子的政治性上升了。」

不過，更多評論認為，電影爭議的核心並非兩岸議題，而是近年中國網絡興起的「悼明風」。相關報道指出，「悼明風」是指同情明朝、批判滿清的歷史觀點，近年在內地社交平台迅速流傳，不少網民甚至將中國近代遭遇的挫折歸因於清朝入關，並將施琅視為「漢奸」或「貳臣」。

有網傳因題材撤檔，但定檔消息目前依然置頂。（weibo@電影澎湖海戰）

這股思潮亦與近年中國學界討論的「1644史觀」有關，即將1644年清軍入關視為中國歷史的重要轉折點，並認為此後中國逐步走向衰落。美國印第安納大學歷史及東亞系副教授王飛仙曾向媒體分析指出，「反清復明」話題再次受到關注，反映的是中國社會瀰漫的焦躁與不安。

她表示，近年中國與日本、美國互動所面臨的挑戰，與官方長期塑造的大國形象形成落差，因此部分民眾傾向透過「1644史觀」，將當前遭遇歸咎於滿清歷史，而非現實因素。

報道指出，北京官方對相關史觀亦保持警惕，如見中共中央宣傳部曾發文指出，將滿族排除於中華民族之外的歷史敘事，源自境外勢力的「險惡目的」，因為相關論述與官方倡導的「中華民族共同體」及「統一多民族國家」敘事存在衝突。

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部分內地網民則質疑，若要歌頌施琅攻台，「何不拍《吳三桂引清兵入關》？」並認為明鄭代表的是明朝最後的政治延續，因此難以接受電影對施琅的正面描寫。

史學家徐全分析指出，2001年播出的電視劇《康熙帝國》同樣正面描寫施琅，但當時中國尚未出現「悼明風」，社會氛圍與今日已大不相同。

相關報道指出，近年中國官方持續透過影視作品強化「台灣終將統一」的歷史敘事，但《澎湖海戰》風波顯示，在當前政治環境下，北京對內部輿論風險的考量，可能暫時高於藉由影視作品對外釋放政治訊號。