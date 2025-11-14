澎湖海戰︱鄭保瑞匯聚實力派喚醒統一歷史記憶　發布首輪人物海報

由鄭保瑞執導的史詩鉅製《澎湖海戰》，剛於2025年金雞百花電影節開幕典禮上榮獲「特別推薦影片」殊榮，隨即於11月14日震撼發布首輪十二張人物角色海報。電影匯聚兩岸實力派演員陣容，包括王學圻、杜江、易烊千璽、侯雯元、羅一舟等，以1683年澎湖海戰為歷史背景，透過清政府和台灣馮劉陣營中十二張中華面孔，深刻演繹電影核心主題：「國家統一，勢不可擋」——這一數百年來深植於中華民族血脈的共識。

鄭保瑞執導的史詩鉅製《澎湖海戰》，剛於2025年金雞百花電影節開幕典禮上榮獲「特別推薦影片」殊榮。（梁碧玲 攝）

（《澎湖海戰》先導海報）

海報中，王學圻飾演的福建水師提督施琅以「皓首老將」形象亮相，展現「懷私不計，止戈兩岸」的氣度；青年演員易烊千璽飾演27至29歲的康熙皇帝，眉宇間凝聚「英年雄主，運籌千里，一統山河」的決心；侯雯元飾演的福建水師外委把總施世驊，在戰場上與父親和水兵兄弟「肝膽相照」，經歷澎湖「戰火洗恨」後「釋刃歸帆」；羅一舟飾演的碇手許天曹，作為「莆田漁戶」，心懷「同舟起航，祈求團圓」的願念。

王學圻飾演福建水師提督施琅以「皓首老將」形象亮相。（《澎湖海戰》角色海報）

易烊千璽飾演27至29歲的康熙皇帝。（《澎湖海戰》角色海報）

侯雯元飾演福建水師外委把總施世驊。（《澎湖海戰》角色海報）

羅一舟飾演碇手許天曹。（《澎湖海戰》角色海報）

此外，韓童生飾演的福建總督姚啟聖，是歷史上的「平台輔臣」，澎湖海戰後「夢圓海靖邊寧」；胡明飾演的福建水師左營游擊劉克宏，在電影中「暗懷異志，結黨怠戰，惑亂軍心」；馬京京飾演的福建水師總兵朱天貴，是歷史上的「海戰驍將」，最終「懷忠抱憾，血染沙場」；答有為飾演的福建水師後營游擊曾成，在澎湖海戰中「赤膽忠心，臨危不懼，英魂鎮海」。

韓童生飾演福建總督姚啟聖，是歷史上的「平台輔臣」。（《澎湖海戰》角色海報）

馬京京飾演福建水師總兵朱天貴。（《澎湖海戰》角色海報）

答有為飾演福建水師後營游擊曾成。（《澎湖海戰》角色海報）

此次海報亦首次曝光東寧（台灣）馮劉軍事集團的四位重要人物：杜江飾演的東寧水師總督劉國軒，歷史上「承恩力抗，獨守一隅」，最終「勢潰澎湖」；耿樂飾演的宣毅左鎮邱輝，素有「鐵人鋼刀，悍猛宿將」之稱，戰後消失於「蒼流」之中；倪大紅飾演的馮錫范，在東寧「權欲蔽天，竊行廢立，謀獨窮途」；王子宸飾演的東寧都左虎衛江勝，作為「隨帥孤行的軍中狼師」，於澎湖海戰中「怒海遺身」。

杜江飾演東寧水師總督劉國軒。（《澎湖海戰》角色海報）

倪大紅飾演馮錫范。（《澎湖海戰》角色海報）

王子宸飾演東寧都左虎衛江勝。（《澎湖海戰》角色海報）

《澎湖海戰》通過這十二張人物海報，在鄭保瑞導演的執導下，跳出絕對對立的陣營與立場，在「同根同宗，山河一統」的歷史大勢下，展現十二張中華面孔共享的血脈與鄉愁。海報亦傳遞出：三百四十二年前的澎湖海戰並非「炮火征服」，而是一場喚醒數百年來兩岸共同記憶的中華民族共同聲浪——自古以來，兩岸皆中國，任何時候「國家統一，都勢不可擋」。