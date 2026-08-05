十五五再推超級基建　2.7萬公里「黃金大外環」串聯沿邊沿海全境

北京官方最新公布一項大型基礎建設規劃，根據官方政策，在「十五五」期間（2026年至2030年），將沿中國邊境及海岸線建設總里程超過2.7萬公里的國道公路系統，形成被稱為「黃金大外環」的交通網絡，完工後可望實現駕車環繞中國一圈。



交通運輸部消息稱，交通運輸部副部長徐成光日前在記者會表示，「十五五」期間將持續推進跨區域、跨流域大通道建設，其中一項重點工程就是全面貫通沿邊G219、G331陸路戰略骨幹通道，以及沿海G228骨幹通道。

徐成光表示，三條國道將共同形成一條貫通中國沿邊及沿海的「黃金大外環」，他形容這將是重要的旅遊通道、資源開發通道、穩邊固邊通道。

中國大陸將在未來五年內，沿著邊界和海岸線，建成一條總里程超過2.7萬公里的國道公路「黃金大外環」。（百度）

據《新華社》報道，「黃金大外環」將緊貼中國國境線布局，補足過去邊境公路網末端薄弱及應急通達能力不足等問題，形成閉環式邊境運輸網絡。《新華社》指出，這項工程主要有四項目標。

首先是推動經濟發展，透過完善交通網絡，協助邊境偏遠村莊融入現代產業分工，讓教育、醫療等公共服務進一步延伸，並促進特色農產品外運。其次是促進文化旅遊融合。由雪山高原、草原雨林到荒漠濱海，各類自然景觀將透過大環線串聯，同時連接多座歷史古城，打造具代表性的自駕旅遊路線。

第三是保障民生發展。官方認為，大環線建成後，沿線民宿、餐飲等相關產業可望增加，帶動更多就業機會。第四則是打通內外循環。根據規劃，「黃金大外環」向西可銜接西部陸海新通道及中歐班列，向東連接遠洋外貿航線，並把沿海港口與邊境口岸串聯起來，推動中國與中亞、東南亞等陸路口岸形成更完整的交通網絡。

至於工程內容，《新華社》報道稱，未來五年將重點推進G219昭蘇至溫宿、G228泉州百崎通道等穿山跨海路段建設，同時推動「黃金大外環」整體提質升級，預計「十五五」期間建設及改造里程約7400公里。其中，G219由新疆喀納斯至廣西東興，全長近1萬公里，途經新疆、西藏、雲南及廣西，串聯雪山、草原、沙漠及戈壁等多樣地貌，是中國目前規劃里程最長的國道。

G331則由新疆阿勒泰通往遼寧丹東，全長約9200公里，橫跨新疆、甘肅、內蒙古、黑龍江、吉林及遼寧六個省區，沿線涵蓋東北平原、內蒙古草原、大興安嶺及長白山等景觀，被稱為「最美邊境公路」。至於G228，則由遼寧丹東南下至廣西東興，全長約7400公里，途經遼寧、河北、天津、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東及廣西等十個省級行政區，自北向南跨越鴨綠江、遼河、海河、黃河、淮河、長江及珠江等主要水系，是中國沿海重要交通幹道之一。