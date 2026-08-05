北京經濟政策轉向？學者：重心已變　國家實力優先於經濟成長

有學者分析指出，中國決策層近年已重新調整政策優先次序，短期經濟成長不再是首要目標，目前最核心的政策考量，是在中美持續多年的戰略競爭中維持長遠國家實力，而經濟政策也逐漸成為實現整體戰略目標的重要工具。



新加坡南洋理工大學退休教授陳光炎今（5）日於媒體發表文章，分析北京近年的經濟政策取向，認為中國政策思維已出現根本轉變。文章指出，海內外不少經濟學者建議，北京應推出更大規模的財政刺激措施、完善社會安全網、提高居民收入、穩定房地產市場，並推動經濟結構轉向內需消費，但北京始終未採納相關建議，在不少觀察人士眼中並不合理。

不過，陳光炎認為，中國決策層追求的政策目標已經改變。理解這項思維轉變，不僅能解釋中國何以克制推出大規模宏觀刺激措施，也有助理解其產業政策、科技戰略、軍事現代化、供應鏈布局及金融改革等方向。陳光炎表示，中國經濟政策已不再單純用於調控景氣循環，而是「大戰略的執行工具」。

陳光炎認為，中國決策層追求的政策目標已經改變，似乎不再追求年度經濟成長率最大化，而是以綜合國力作為優化目標。圖為京津高鐵正在途徑北京永定門城樓。（新華社）

陳光炎指出，中國政策優先次序已重新調整，似乎不再追求年度經濟成長率最大化，而是以綜合國力作為優化目標。所謂綜合國力，涵蓋科技實力、產業競爭力、軍事力量、金融韌性、供應鏈安全、科研創新、糧食與能源安全，以及地緣政治影響力等多項指標。

陳光炎在文章中強調，這並不代表經濟成長不再重要，而是經濟成長本身已成為實現更高層級戰略目標的手段。未來評估中國經濟政策，將愈來愈聚焦於單一核心問題，即政策是否有助強化中國與美國的長遠競爭能力。

文章指出，過去40年，中國治理邏輯一直以經濟發展為優先，但中共總書記習近平已從根本上重新調整這套優先次序，並多次提出「安全是發展的前提，發展是安全的保障」，成為中國制定政策的重要思想基礎。

文章進一步表示，中國決策層愈來愈認為，全球化已進入新階段，其特徵包括科技脫鈎、出口管制、金融制裁、供應鏈競爭及持續升溫的地緣政治對抗，而半導體限制、科技制裁、投資管制及軍事競爭等因素疊加，也讓北京認為，依賴外國技術已不只是經濟上的不便，更是戰略弱點，因此「國家安全」已成為當前中國制定經濟政策最主要的分析架構。