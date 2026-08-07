白海豚中心風力達15級料今晚移入東海　9日登陸浙江福建沿海一帶

中央氣象台8月7日18時繼續發布颱風黃色預警：今年第13號颱風「白海豚」（強颱風級）的中心今天（7日）下午5時位於浙江省溫州市以東大約730公里的西北太平洋洋面上，就是北緯26.9度、東經128.0度，中心附近最大風力有15級（48米/秒）。



預計，白海豚將以每小時15公里左右的速度向偏西方向移動，強度將有所增強，今天晚上移入東海，並將於9日下午至10日早晨在浙江到福建北部沿海地區登陸（40~45米/秒，13~14級，颱風級或強颱風級），登陸後向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。



白海豚今天（7日）下午5時位於浙江省溫州市以東大約730公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有15級（48米/秒）。（中國天氣網）

白海豚整體環流面積近似13個浙江省。（中國天氣網）

預計，白海豚將以每小時15公里左右的速度向偏西方向移動，強度將有所增強，今（7日）晚移入東海。（中央氣象台）

白海豚中心經過附近海域風力達13至16級

據中央氣象台大風預報：7日20時至8日20時，黃海南部、長江口、杭州灣、東海大部及釣魚島附近海域、台灣以東洋面、巴士海峽、江蘇沿海、上海沿海、浙江沿海、福建東北部沿海、台灣島北部沿海將有6~8級大風、陣風9~10級，其中東海大部及釣魚島附近海域將有9~12級大風、陣風11~14級，白海豚中心經過的附近海域風力有13~16級，陣風15~17級。

中央氣象台大風預報。（中央氣象台）

據中央氣象台降雨預報：7日20時至8日20時，台灣島北部和浙江東部的部份地區有大雨，局地暴雨（50~90毫米）。

中央氣象台降雨預報。（中央氣象台）

白海豚「壽命長」、面積近似13個浙江省

另據「中國天氣網」介紹，白海豚或成為1951年以來登陸中國的颱風中，生成位置最偏東、奔襲距離最遠的一個。白海豚在颱風胚胎時期從中太平洋向西越過國際日期變更線，進入西北太平洋。正式成為颱風之後，又繼續西行，截至目前總共奔襲了逾5000公里，打破此前2018年22號颱風「山竹」記錄。

白海豚或成為1951年以來登陸中國的颱風中，生成位置最偏東、奔襲距離最遠的一個。（中國天氣網）

「中國天氣網」稱，白海豚屬於典型的「長壽型」颱風。自7月27日下午2時生成以來，已經在海上持續活動超過260小時，且仍「續航」中，遠超西北太平洋颱風平均水平。據統計，西北太平洋颱風的平均生命史147小時（約6天）。

同時，白海豚的結構保持完整，體型龐大，巔峰時期環流直徑超1000公里，雲系覆蓋面積約80萬平方公里。氣象分析師沈雨暘介紹，從雲圖上看，白海豚眼區仍比較清晰，由於有乾冷空氣捲入，西側環流減弱，眼區附近出現大片空心區，不過整體環流變得更大，面積近似13個浙江省。

白海豚整體環流面積近似13個浙江省。（中國天氣網）

白海豚整體環流面積近似13個浙江省。（中國天氣網）

登陸後路徑仍有變數 或影響華東、東北

白海豚登陸後路徑仍存在較大變數。一種可能是西行在江南中部一帶短暫迴旋，11日至12日影響華東地區及湖北、湖南等地。13日至14日颱風殘渦與西風帶系統共同影響山東、河南及京津冀地區。另一種可能是直接轉向西北偏北。