｢白海豚｣逼近華東沿海　預計周末登陸浙江　西太平洋將｢三風共舞｣

今年第13號颱風「白海豚」正逐步逼近華東沿海，中央氣象台今（6）日清晨6時繼續發佈颱風藍色預警。據中國氣象局微博消息，先前分歧較大的「白海豚」路徑預報目前已明顯縮小，多家氣象機構的預測主流均指向浙江沿海，「白海豚」極大可能於8月9日晚上至10日白天在浙江登錄。



除了｢白海豚｣，第14號颱風「鯨魚」及第15號颱風「燦鴻」亦相繼生成，西太平洋形成罕見的「三颱共舞」局面。



中央氣象台今（6）日清晨6時繼續發佈颱風藍色預警。（中國天氣）

今年第13號颱風「白海豚」正逐步逼近華東沿海。（中國天氣）

據《新華日報》報道，氣象專家介紹，「白海豚」自7月27日生成以來，屬於較為少見的遠洋颱風，動作路徑長且生命史長。今（6）日早晨5時其中心位於浙江溫州偏東約1360公里的太平洋海面上，中心附近最大風力達14級（42米/秒）。在西行期間，「白海豚」經歷多次眼牆置換與干空氣侵入，強度曾多次在超強颱風與颱風級之間波動。

預計「白海豚」將以每小時15至20公里的速度向偏西方向移動，於7日白天穿過琉球群島移入東海，移速減慢，並逐漸向華東沿海靠近。

浙江沿海已陸續採取防禦措施。據《新京報》報道，舟山部分客運航線及水工項目於6日下午起停工停航，其中沈家灣至花鳥、枸杞、黃龍、嵊山航線；燕窩山至枸杞、花鳥航線；沈家門至嵊山航線；泗礁至花鳥等嵊泗水上客運航線將停航。

據中國天氣網消息，今年第14號颱風「鯨魚」（熱帶風暴級）於8月5日淩晨2時在南海中東部海面生成，其中心今日淩晨4時前後在菲律賓呂宋島西部沿海登陸。登陸時中心附近最大風力8級（18米/秒），中心最低氣壓998百帕。今早5時其中心位於菲律賓呂宋島上，最大風力8級（18米/秒），中心最低氣壓為998百帕。預計，「鯨魚」將以每小時10-15公里的速度向東偏南方向移動，強度逐漸減弱。

另外，今年第15號颱風「燦鴻」（熱帶風暴級）的中心今早5時位於日本東京東偏南方向約2770公里的西北太平洋洋面上。中心附近最大風力8級（18米/秒），中心最低氣壓為998百帕，七級風圈半徑為200-450公里。預計，「燦鴻」將以每小時30-35公里的速度向西北方向快速移動，強度變化不大，未來對中國無影響。