雲南宣威火把節可燃液體桶傾倒16人灼傷 有民眾衣服著火倒地翻滾
撰文：許祺安
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8月6日20時30分左右，雲南宣威市樂豐鄉建文村委會烏撒村民和民眾過火把節，在用可燃液體引燃火把過程中，盛有可燃液體的塑料桶意外傾倒引發燃燒，造成現場16名群眾不同程度灼傷。
據網傳影片，夜晚的草坪活動現場，多人手持火把聚集玩耍。突然，隨著一聲沈悶巨響，一團火焰猛烈躥起來，周邊人群在驚恐尖叫聲中逃散。有人員被火焰引燃衣服後倒地翻滾，旁人連忙上前幫忙撲救。也有網民拍攝影片質疑，現場沒有任何應變緊急措施的備案和裝備。
據雲南曲靖宣威市人民政府新聞辦公室通報，情況發生後，宣威市立即啟動應急預案，組織衛健、應急、公安等部門及樂豐鄉工作人員趕赴現場，開展傷員救治、現場秩序維護等工作。傷者正在醫院接受治療，傷情平穩，後續工作正在有序開展。
內媒報道指，樂豐鄉位於宣威市東北部，是一個多民族聚居的鄉鎮，當地人口以漢族為主，約占總人口的90.7%，並有彝族、回族、壯族、苗族等12個少數民族共同居住。而烏撒大草原佔地12000餘畝，地處樂豐、雙河、阿都三鄉交會地。
據了解，火把節是彝族、白族、納西族、基諾族、拉祜族等民族的古老傳統節日，雲南有26個民族，火把節是雲南最隆重的少數民族傳統節日之一，有「東方狂歡節」之稱。雲南各地都會舉行火把節，通常於每年農曆六月二十四至二十五日舉行。慶祝期間會點燃巨大火把、舉行祭火大典載歌載舞，其他活動還有鬥牛、鬥羊、鬥雞、賽馬、摔跤、歌舞表演、選美等。