雲南宣威火把節可燃液體桶傾倒16人灼傷　有民眾衣服著火倒地翻滾

8月6日20時30分左右，雲南宣威市樂豐鄉建文村委會烏撒村民和民眾過火把節，在用可燃液體引燃火把過程中，盛有可燃液體的塑料桶意外傾倒引發燃燒，造成現場16名群眾不同程度灼傷。



據網傳影片，夜晚的草坪活動現場，多人手持火把聚集玩耍。突然，隨著一聲沈悶巨響，一團火焰猛烈躥起來，周邊人群在驚恐尖叫聲中逃散。有人員被火焰引燃衣服後倒地翻滾，旁人連忙上前幫忙撲救。也有網民拍攝影片質疑，現場沒有任何應變緊急措施的備案和裝備。



雲南宣威市樂豐鄉建文村委會烏撒村民和民眾過火把節可燃液體傾倒，民眾逃跑。（影片截圖）

據雲南曲靖宣威市人民政府新聞辦公室通報，情況發生後，宣威市立即啟動應急預案，組織衛健、應急、公安等部門及樂豐鄉工作人員趕赴現場，開展傷員救治、現場秩序維護等工作。傷者正在醫院接受治療，傷情平穩，後續工作正在有序開展。

雲南宣威市樂豐鄉建文村委會烏撒村民和民眾過火把節可燃液體傾倒，民眾逃跑。（影片截圖）

內媒報道指，樂豐鄉位於宣威市東北部，是一個多民族聚居的鄉鎮，當地人口以漢族為主，約占總人口的90.7%，並有彝族、回族、壯族、苗族等12個少數民族共同居住。而烏撒大草原佔地12000餘畝，地處樂豐、雙河、阿都三鄉交會地。

據了解，火把節是彝族、白族、納西族、基諾族、拉祜族等民族的古老傳統節日，雲南有26個民族，火把節是雲南最隆重的少數民族傳統節日之一，有「東方狂歡節」之稱。雲南各地都會舉行火把節，通常於每年農曆六月二十四至二十五日舉行。慶祝期間會點燃巨大火把、舉行祭火大典載歌載舞，其他活動還有鬥牛、鬥羊、鬥雞、賽馬、摔跤、歌舞表演、選美等。