雲南試驗列車撞工人11死2傷　國鐵昆明局負全責被罰300萬

2025年11月27日凌晨，昆明洛羊鎮站有試驗列車撞到路軌上的施工人員，造成11人死亡、2人受傷。據澎湃新聞報道，中國鐵路昆明局集團有限公司（簡稱「國鐵昆明局」）對該宗鐵路交通事故負全部責任，已被成都鐵路監督管理局處以罰款300萬元（人民幣，下同）。



昆明洛羊鎮站。

據此前報道，去年11月27日凌晨，國鐵昆明局55537次檢測列車在雲南省昆明市呈貢區洛羊街道轄區內洛羊鎮站內，與進入線路（路軌）的施工作業人員發生碰撞，造成11人死亡、2人受傷，直接經濟損失1452萬元。

據《澎湃新聞》報道，經調查認定，事故原因包括施工過程中違章指揮、冒險作業，現場未建立有效安全防護體系，企業日常安全管理不嚴不實，以及行業監管責任落實不到位。成都鐵路監督管理局表示，國鐵昆明局作為生產經營單位，未確保安全生產，對事故負有全部責任，違反《中華人民共和國安全生產法》第四條第一款規定。

昆明站試驗列車撞工人11死2傷 官方調查後懲處34名有關人員

2026年7月6日，成都鐵路監督管理局依據《中華人民共和國安全生產法》和《國家鐵路局鐵路行政處罰裁量權基準》相關規定，對國鐵昆明局處以罰款300萬元的行政處罰。