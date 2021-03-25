H&M拒用新疆棉花惹中國官媒痛批　眾明星轉發「我支持新疆棉花」

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-03-25 11:38

瑞典時裝品牌H&M透過網站發出聲明，強調指出將拒用同新疆的服裝製造工廠合作，亦不會採用當地的原材料（棉花）供應，原因是有媒體指出新疆方面涉嫌用少數族裔「強迫勞動」生產。 事件引起中國民間和官方抵制浪潮，央視、新華社等官媒集體發聲痛批H&M「毫無基本商業倫理」，並指「砸鍋還想吃飯，門都沒有」、「用抵制教訓不守規矩的企業」。 除H&M外，Nike、UNIQLO等過往也曾對新疆棉花發表拒用言論的品牌也在微博引起熱議，《人民日報》則發起「我支持新疆棉花」話題，獲得眾多中國明星轉發貼文表態支持。

央視新聞官微周三（24日）就上述事件發布評論稱，在中國賺個盆滿缽溢，卻中傷中國、肆意栽贓，這種企業毫無基本商業倫理，逾越底線。評論稱，「國家主權不容侵犯，中國事務豈容說三道四？如此行為，只會換來中國消費者『自衛』，用腳投票，用抵制教訓不守規矩的企業！」

央視網也表示，H&M集團的行徑，目的是破壞中國企業和勞動者的發展空間；其聲稱遵循國際市場準則，實則吃中國的飯、砸中國的鍋，當面一套背後一套，毫無企業社會責任。「中國有龐大的市場，更有開放的姿態，歡迎所有外企來華投資，但底線不可觸碰，有尊重才有買賣。」

共青團官方微博「共青團中央」還轉發H&M的聲明稱，「一邊造謠抵制新疆棉花，一邊又想在中國賺錢？痴心妄想！」

新疆棉花等相關話題幾乎佔領微博熱搜榜。（微博截圖）

H&M拒用新疆棉花一事在中國持續發酵後，該集團再發布一份聲明，稱H&M並不直接從任何供應商處採購棉花，將一如既往地尊重中國消費者，致力於在中國的長期投入與發展。

惟H&M的聲明未能平息事件。《人民日報》評論稱，「H&M回應了，但在網友眼裏，反而多了『玩文字遊戲』的味道，並不買賬。中國市場雖大，但不歡迎任何惡意中傷者；國家利益高於一切，『吃飯砸鍋』註定痴心妄想。」大批網民也湧至H&M官方社交平台留言，要求該品牌「滾出中國市場」。

此外，《人民日報》亦發起「我支持新疆棉花」話題，獲得陳小春、文詠珊、奚夢瑤等眾多明星轉發貼文表態支持：

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據此前報道，H&M大中華區男裝代言人黃軒，以及H&M大中華區女裝代言人宋茜的工作室已分別發表聲明，宣布與H&M解約。H&M旗​​艦店也已經在淘寶、京東等電商平台上「消失」。