內地Micro-LED領軍公司由科大孵化：香港的半導體人才儲備很多

香港媒體福建參訪團近日到訪思坦科技位於廈門的子公司廈門思坦半導體、廈門生物醫藥港及廈門海洋高新技術產業園區，以了解廈門創科行業的最新發展。



思坦科技是國內Micro-LED的領軍廠商，其創始人和核心團隊成員均畢業於香港科技大學旗下的實驗室，與香港關係密切。



Micro-LED（微發光二極體）是一種新興顯示技術，其將傳統LED晶片微縮至100微米（µm）以內，實現每個像素獨立發光，具有自發光、高效率、低功耗、高集成、高穩定性等優點。

思坦科技是從事Micro-LED技術研發、生產、銷售的國家專精特新「小巨人」企業，主攻 AR/XR微型顯示晶片、車載智能光顯等產品。

一款使用思坦科技的Micro-LED晶片的AR眼鏡。（朱加樟攝）

在展廳內，工作人員展示了一款使用該公司的Micro-LED晶片的AR眼鏡。眼鏡內置0.13吋的晶片大小如一粒米，眼鏡可以用作導航、拍照、翻譯等。

創始人和核心團隊成員均來自科大

思坦科技的創始人和核心團隊成員均來自香港科技大學的顯示與光電子全國重點實驗室。思坦科技在創業階段已經深度對接科大的資源，在2020年更榮獲科大百萬獎金創業大賽的全國總冠軍。

思坦科技研發中心副總監劉弈鎛接受採訪。（朱加樟攝）

研發中心副總監：香港高校在半導體方面人才儲備很多

思坦科技研發中心副總監劉弈鎛同樣畢業於該實驗室，他接受採訪時表示，香港的高校比如說在半導體專業等方面人才儲備很多，科大的創業氛圍濃厚，公司成立後依然繼續與科大保持緊密合作。

思坦科技已在香港科學園設立子公司，所有海外客戶對接、國際展覽會參展均透過香港平台運作。思坦科技未來也計劃落戶北都，持續在香港招攬研發人才。

落戶廈門生物醫藥港的企業成功研發多款新藥，包括首款國產九價HPV疫苗。（朱加樟攝）

廈門生物醫藥港：可協助轉化香港高校的科研成果落地

除了思坦科技外，廈門的創科發展處處看到香港參與。廈門生物醫藥港面積約658公頃，設立了科創中心、中試基地、協同創新創業中心、醫療器械產業園等多個功能性片區。

廈門生物醫藥港海滄生物科技發展公司經理黃菊接受訪問時表示，園區長期與香港維持緊密合作，在園內落戶的企業可透過香港讓產品出海。

黃菊又指，園區可協助轉化香港高校的科研成果落地，港大和理大的科研團隊均有派人到園區進行研究，估算約有十多個研發項目進行中。

落戶廈門生物醫藥港的企業成功研發多款新藥，包括全球首支預防戊型肝炎的疫苗。（朱加樟攝）

閩港海洋經濟優勢互補

廈門海洋高新技術產業園區同樣與香港有緊密關係。該園區重點發展海洋高端裝備、生物製品、海洋信息等產業，園區可為香港科研成果提供轉化落地的產業空間。

廈門海洋高新技術產業園區重點發展生物製品等產業。（朱加樟攝）

廈門海洋高新技術產業園區重點發展生物製品等產業。（朱加樟攝）

園區鷺江創新實驗室常務副主任、廈門大學教授周涵韜形容，「香港有『寶貝』，我們有平台和市場」。他認為雙方優勢互補，香港在技術和人才方面有深厚積累，而福建擁有廣闊的海洋應用場景與市場空間以及完整的產業鏈條。他期望結合香港技術及內地產業鏈與市場，共同發展產業，惠及實體經濟。

園區專項工作組副組長張良松則舉例稱，香港科技大學與廈門大學的「水下機器生態監測」合作項目成功完成關於水下機械人技術應用於珊瑚礁生態監測與保護的試驗，推進水下機械人技術在海洋生態監測與保護領域的應用。